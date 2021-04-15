كارتيرون يطالب بعودة مصطفى محمد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تفاجئ بمدة إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، إلى صفوف جالاتا سراي التركي.

واشار المصدر ان كارتيرون تحدث مع مسئولي الزمالك خلال الأيام الماضية، وطالبهم بعودة مصطفى محمد إلى صفوف الفريق الأبيض عقب نهاية الموسم.

حيث ظن المدرب الفرنسي أن إعارة اللاعب مع جالاتا سراي لمدة ٦ أشهر فقط، قبل أن يفاجىء من قبل مسئولي الزمالك أن مدة الإعارة لمدة موسم ونصف وليس ٦ أشهر كما اعتقد، وهو ما أصيب المدرب بالصدمة.

ويبحث مسئولو الزمالك مع كارتيرون عن مهاجم متميز، للتعاقد معه وتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الذي يعاني منذ رحيل مصطفى محمد في شهر يناير الماضي.