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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانيات رائدة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتفي OnePlus 9 و 9R

هاتف OnePlus 9
هاتف OnePlus 9

طرحت شركة وان بلس OnePlus، أحدث هواتفها الذكية للبيع عبر موقعها الرسمي في الهند، وهم هاتفي OnePlus 9 و 9R، اللذان تم الكشف عنهما الشهر الماضي.

سعر ومواصفات هاتف OnePlus 9

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أتاحت شركة وان بلس، هاتف OnePlus 9، بثلاثة ألوان هي الأسود والسماوي و البنفسجي، مع خياران للذاكرة يتوفر الأول بسعة 8 + 128 جيجابايت مقابل سعر 665 دولار (أي ما يعادل 10 آلاف و 400 جنيها مصريا)، والثاني بسعة 12 + 256 جيجابايت مقابل سعر 730 دولار(أي ما يعادل 10 آلاف و 400 جنيها مصريا).

 

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ويتم تشغيل هاتف OnePlus 9، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 888، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

ويمتاز هاتف OnePlus 9، بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.55 بوصة، بدقة FullHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية.

ويحتوي هاتف OnePlus 9، على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، ويقدم الهاتف الرائد كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، متصلة بوحدات فائقة الدقة تبلغ 50 ميجابكسل ومستشعر لتصوير العمق 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

سعر ومواصفات هاتف OnePlus 9R

يتوفر هاتف OnePlus 9R، بخيارين لونين هما الأسود والأزرق، وهو متاح للشراء في طرازان الأول بسعة 8 + 128 جيجابايت مقابل سعر 465 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف و 200 جنيها مصريا)، والثاني بسعة 12 + 256 جيجابايت مقابل سعر 585 دولار(أي ما يعادل 9 آلاف جنيها مصريا).


ويمتاز هاتف OnePlus 9R، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، بدقة FullHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية.


ويعمل هاتف OnePlus 9R، بواسطة نظام التشغيل أندرويد 11، ويتم تشغيله بواسطة معالج من نوع Snapdragon 870، بتقنية 7 نانوميتر.

ويقدم هاتف OnePlus 9R، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، وفائقة الاتساع بدقة 16 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجابيكسل، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات.  

OnePlus 9R
هاتف OnePlus 9R
وان بلس سعر ومواصفات OnePlus 9 OnePlus 9R هواتف وان بلس

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