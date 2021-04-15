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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من أجل الأمير هاري.. الملكة إليزابيث تمنع الزي العسكري في جنازة فيليب

صدى البلد

أعلنت الصحف البريطانية والعالمية الأسبوع الماضي وفاة الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية، ولم تعلن العائلة الملكية موعد الجنازة حتى الآن. 


وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الملكة إليزابيث حظرت إرتداء الملابس العسكرية في الجنازة بسبب الأمير هاري حتى لا يقع في موقف محرج. 


وأوضحت الصحيفة أن الملكة اتخذت ذلك القرار بسبب تخلي الأمير هاري عن المسئولية الملكية وعن رتبته العسكرية وبالتالي لن ينتمكن من ارتداء زيه العسكري. 


وقررت الملكة إليزابيث الثانية أن تمنع إرتداء الزي العسكري في الجنازة العسكرية، حتى لا يقع الأمير هاري في موقف محرج بسبب ارتدائه بدلة عادية. 

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