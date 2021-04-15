مياه القليوبية تنظم قافلة مائية لمبادرة حياة كريمة في شبين القناطر
قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية، إن الشركة نظمت قافلة مائية قام بها فريق إدارة التوعية والإعلام لاستطلاع رأي أهالي القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والوقوف على حل المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة.
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وأوضح أن الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحيه بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه و سلامتها.
وأشار إلى أن القافلة قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة حياه كريمة، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفه ضمن القرى الأكثر احتياجاً لتطوير الريف المصري.
وأضاف أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافلة والرد على شكواهم واستفساراتهم والأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التى ستغير وجه الحياة لتلك القرى لتقدم افضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والبيئى والصحي.