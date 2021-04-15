عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القليوبية تنظم قافلة مائية لمبادرة حياة كريمة في شبين القناطر

قافلة مائية بشبين
قافلة مائية بشبين القناطر

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية، إن الشركة نظمت قافلة مائية قام بها فريق إدارة التوعية والإعلام لاستطلاع رأي أهالي القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والوقوف على حل المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة.

أقرأ أيضا:

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بشبين القناطر

وأوضح أن الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحيه بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه و سلامتها.
 

وأشار إلى أن القافلة قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة حياه كريمة، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفه ضمن القرى الأكثر احتياجاً لتطوير الريف المصري.


وأضاف أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافلة والرد على شكواهم واستفساراتهم  والأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التى ستغير وجه الحياة لتلك القرى لتقدم افضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والبيئى والصحي.

أخبار محافة القليوبية مياة الشرب شبين القناطر حياة كريمة ترشيد استهلاك المياه

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بشبين القناطر

تموين القليوبية : تجهيز شونتين و4 صوامع لاستقبال محصول القمح

ترشيحاتنا

تعليم الشيوخ ترفض نظام الثانوية العامة الجديد.. اعرف الأسباب

سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية حول قطاع غزة

الأهلي يكشف حقيقة عروض محمد شريف والشناوي

مصدر أمني يكشف تفاصيل فيديو التعدي على ضابط شرطة بـ الجيزة

السجن 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الانتفاع غير الشرعي بخدمات الاتصالات

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات دينا الشربيني تكشف عن أنوثتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحريات تكشف ملابسات فيديو نزع محامي لكتافات ضابط بالعمرانية

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

وزير الخارجية : إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق

سعد الصغير ينهار من البكاء وإيناس الدغيدي تعتذر.. فيديو

رئيس الوزراء: افتتاح مشروعات كبرى قريبا.. والانطلاقة من الصعيد

اتجوزت كام مرة عرفي على مراتك.. سعد الصغير يفجر مفاجأة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ