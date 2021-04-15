مياه القليوبية تنظم قافلة مائية لمبادرة حياة كريمة في شبين القناطر

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية، إن الشركة نظمت قافلة مائية قام بها فريق إدارة التوعية والإعلام لاستطلاع رأي أهالي القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والوقوف على حل المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة.

أقرأ أيضا:

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بشبين القناطر



وأوضح أن الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحيه بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه و سلامتها.



وأشار إلى أن القافلة قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة حياه كريمة، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفه ضمن القرى الأكثر احتياجاً لتطوير الريف المصري.



وأضاف أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافلة والرد على شكواهم واستفساراتهم والأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التى ستغير وجه الحياة لتلك القرى لتقدم افضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والبيئى والصحي.