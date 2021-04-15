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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معوض إسماعيل: دوري في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" الأبرز على الإطلاق

معوض اسماعيل
معوض اسماعيل

قال الفنان معوض إسماعيل، إنه بدأ مشواره الفني من خلال المسرح، حيث كنت على مسرح المدرسة، وشارك بعدها في مسلسل "بوجي وطمطم" مع المخرج والكاتب محمود رحمي، وحاز المسلسل على متابعة الصغار والكبار، وارتبط بوجدان الطفل لسنوات طويلة خاصة في ليالي شهر رمضان.

وأوضح "إسماعيل"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة ، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،  اليوم الخميس، أنه شارك في مسلسل "طيور الشمس" على التلفزيون المصري، والذي حقق نجاحا باهرا ، ثم شاركت بعدها في العديد من الأعمال أبرزها مسلسلات "البحار مندي، هارون الرشيد، مذكرات حرامي، في قلب الليل، الإمام ابن حزم، وراجعلك يا إسكندرية".

 

 وأشار الفنان معوض إسماعيل، إلى أن دوره في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، يعتبر هو الأبرز على الإطلاق، والذي عرفني الجمهور من خلاله، حيث لعبت دور الفنان محمد رياض "عبد الوهاب" في صغره ليتطور في مراحله العمرية منذ ظهوره كطفل حتى أصبح رجلا، تدور حوله أحداث المسلسل برغبته في أن يكون شخص مختلف عن أبيه

معوض إسماعيل حلو الكلام لن اعيش في جلباب ابي اخبار التوك شو المسرح

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