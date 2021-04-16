بسعر خيالي .. سيارة ألمانية خارقة بقدرات لا تصدق|صور

لاشك أن مجال تصنيع السيارت هو عالم ممتع و ملئ بالمفاجأت، حيث يستخدم كل صانع مهارته الابداعية عبر استخدام احدث التقنيات الفنية، إلى جانب عناصر الجذب الاخرى الخاصة بالتصميم الخارجي و الاطلالة العصرية، كما أن المقصورة الداخلية لها عامل كبير في هذه المعادلة، بالاضافة إلى العناصر الفنية و التقنية الحديثة.

و في سياق هذا الموضوع سوف نتحدث عن احدث الاصدارات الخارقة في عالم السيارات و التي كشفت عنها شركة INNOVATIV ELECTRON الألمانية في العام الماضي 2020، وتلك النسخة تحمل اسم ELECTRON ONE حيث زودت بمحرك قوي، يستطع أن ينتج قوة قدرها 1341 حصان.

ويبدو أن هذه الشركة لم تتوقف عن تلك الاصدارات صاحبة القدرات الخارقة، فقد كشفت عن احدث نسخة لها و التي جاءت باسم Quasar بعد ان تحولت إلى اليكترون موتورز، لتسير على خطى السيارات التي تأتي بقدرات مذهلة مثل C TWO و LOTUS .

ولكن النسخة Quasar تعتمد بالفعل على قدرات مذهلة، حيث تقدر قوة الأحصنة الاجمالية بـ 2299 حصان، كما تضم نظام Smart Torque Vectoring الخاص بتحسين أداء السيارة، مع تقليل وزن السيارة ليصبح 3307 رطل كما زعمت الشركة.

كما قالت الشركة أن هذه السيارة قادرة على التسارع من 0 لـ 62 ميل، خلال فترة زمنية تستغرق 1.65 ثانية فقط، كما تأتي بسرعة قصوى تصل إلى 280 ميل/ساعة، و من الفترض أن تنتج الشركة 99 نسخة فقط من هذه النسخة الخارقة Quasar.

و من المتوقع أن السيارة Quasar سوف تنطلق مع بداية عام 2023، و بمبلغ مالي يقدر بـ 2.6 مليون دولار، و كشفت الصور الأولية لهذه السيارة اعتمادها على مقصورة رياضية فاخرة، إلى جانب تصميم رياضية، يعتمد على الانسيابية و الروح العصرية في المقام الأول.