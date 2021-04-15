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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من النيابة العامة السعودية بشأن الجرائم الكبرى

النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية

 
أصدرت  النيابة العامة السعودية بيانا عاجلا حيث أكدت إن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسده من الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرجعية.

وأضافت النيابة العامة السعودية قائلة : كما يُحظر التعدي على هذا الجانب أو المساس به بأي سلوكيات مُؤثّمَة.

كما حذرت النيابة العامة بأنه يُحظر الاعتداء عمدًا على الأنفس وما دونها، وحال الاعتداء على النفس بما يوجب القتل، أو الاعتداء على ما دون النفس، ونتج عن ذلك زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على (٢١) يومًا، ولم يتنازل صاحب الحق الخاص فيما دون النفس؛ غدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وتابعت النيابة العامة عبر حسابها بتويتر: "إن قرار معالي النائب العام المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ذي الرقم (١)، وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٢ هجري، الفقرات ذات الرقم (١، ٢، ٩) من البند أولاً".

 

السعودية النيابة العامة السعودية بيان عاجل حق الإنسان في الحياة الشريعة الإسلامية النيابة العامة

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