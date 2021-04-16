كيف يكون الدعاء مستجابا ؟.. المفتي يجيب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجهورية، إن هناك أوقات مستحب فيها الدعاء ومنها عقب كل صلاة، وعقب أداء كل عبادة، بالإضافة إلى وقت الصلاة.

ونوه "علام"، خلال برنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، بأن من الأمور الهامة لاستجابة الدعاء أن يكون الإنسان مطعمه من حلال، مشددا على أهمية تحري الإنسان الحلال في دخله.

وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الجهورية، أن الامور التي تجعل الدعاء مستجابا، أن يكون هناك حسن ظن بالله، ويقين أن الله سيستجيب للدعاء.

ونوه أن المسلم عليه أن يغتنم الفرصة في شهر رمضان ولا يضيع الوقت أمام الشاشات أو الهواتف أو الجلسات، لأنه لديه مهام عليا إذا جاز التعبير في شهر رمضان وهى العبادة وقراءة القرآن والذكر ، فيجب أن نتفرغ للعبادة لله ولا نفعل إلا ما يرضى ربنا .





ولفت مفتى الجمهورية، إلى أن جهاد النفس والبعد عن الشهوات أهم أركان اكتمال فريضة الصيام، موضحا أن هناك باب يسمى "الريان" في الجنة لا يدخل منه إلا الصائمين، حيث إن أجر الصوم على الله وليس له حدود كباقى الأعمال.