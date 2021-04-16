عبدالحليم قنديل يكشف سبب عزوف المواطنين عن تلقي لقاح كورونا

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن من الأشياء الملحوظة في السنوات الأخيرة هو تطور الكبير في عدد الاكتشافات البترولية.



وأضاف "قنديل"، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معدل الاكتشافات متسارع جدا، ونحن بصدد المزيد من الاكتشافات خلال الفترة المقبلة، موضحا: "ساهم في ذلك فكرة التقدم في ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان والسعودية".



وقال: "ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية أتاح لمصر تدفق كبير في شركات الاكتشافات البترولية، خاصة بعد نجاح الحكومة المصرية في تقليل نسبة ديون هذه الشركات التي كانت في رقبة الدولة المصرية".



واستطرد: "عدد اللقاحات في مصر محدود جدا، والتوسع في إنشاء مراكز التلقيح جاري، وحسب البيانات الرسمية هناك 200 مركز لتلقي اللقاح للمواطنين على مستوى الجمهورية، وعملية التلقيح تجري ببطيء شديد"، متابعا: "هناك إحجام لعدد كبير من المواطنين عن اللقاحات من المواطنين بسبب ما يثار عن اللقاح ونتائجه".

