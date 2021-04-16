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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

8 قتلى بهجوم لتنظيم الدولة الإسلامية بنيجيريا..فيديو

هجوم بنيجيريا
هجوم بنيجيريا

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها  هجوم شنه مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب افريقيا على مدينة داماساك في شمال شرق نيجيريا للمرة الرابعة أسعن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وفرار الآلاف، وأدى الهجوم أيضا إلى حرق سيارات وتدمير عدد من المباني وفق ما ذكرت مصادر أممية ومحلية.

وأعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن "قلقها البالغ ازاء الهجوم العنيف الذي وقع على داماساك بولاية بورنو والذي خلف ثمانية قتلى، وما لا يقل عن 12 جريحا". وذكر البيان "وفقا للمعلومات الأولية التي تلقيناها من اتصالاتنا هناك، قام المسلحون بإحراق مبان وقسم الشرطة والعيادة ومساكن مسؤولين وكذا مكاتب المفوضية".

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام فقط من إحراق المتشددين لمنشآت إغاثة في هجوم على البلدة. وقد تمّ استهدفت داماساك مرارًا وتكرارًا من قبل مسلحين قاموا بعدة محاولات فاشلة لاجتياح موقع عسكري هناك كجزء من الهجمات التي تشهدها نيجيريا منذ أكثر من عقد من الزمن.

 

شؤون اللاجئين غرب أفريقيا نيجيريا

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