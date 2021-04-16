هدية الرئيس السيسي للمصريين في رمضان بمشاركة مستقبل وطن.. فيديو

نشر حزب مستقبل حزب مستقبل وطن، فيديو يستعرض مبادرة هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمصرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويعرض الفيديو توزيع السلع الغذائية على الفئات الأكثر احتياجا بمراكز ومدن المحافظات، هدية الرئيس السيسي للأهالى بمناسبة شهر رمضان، في سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين ومساندة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

ووجه المواطنون، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد شعوره بهموم المواطن المصري البسيط وسعيه الدائم على إدخال الفرحة في قلوبهم.

