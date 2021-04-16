عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هدية الرئيس السيسي للمصريين في رمضان بمشاركة مستقبل وطن.. فيديو

السيسي
السيسي

نشر حزب مستقبل حزب مستقبل وطن، فيديو يستعرض مبادرة هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمصرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

ويعرض الفيديو توزيع السلع الغذائية على الفئات الأكثر احتياجا بمراكز ومدن المحافظات، هدية الرئيس السيسي للأهالى بمناسبة شهر رمضان، في سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين ومساندة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

 

ووجه المواطنون، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد شعوره بهموم المواطن المصري البسيط وسعيه الدائم على إدخال الفرحة في قلوبهم.
 

السيسي حزب مستقبل وطن رمضان

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن : إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في مصر انجاز جديد للدولة

ترشيحاتنا

الشرطة الأمريكية تنشر أول فيديو لضابط قتل صبيا بالرصاص

دعاء صلاة الفجر.. مستجاب لقضاء الحوائج والرزق

شريف عامر يرقص على الهواء مع المدفعجية .. شاهد

شوبير يعلن أسماء طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني

تعرف على حقيقة فرض غرامات على المتخلفين عن تركيب الملصق الإلكتروني

فرقة المدفعجية تكشف سر تسمية ديزل وكنكة وشندي ودوليسكا .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

عبدالحليم قنديل يكشف سبب عزوف المواطنين عن تلقي لقاح كورونا

شوبير يعلن أسماء طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني

تعرف على حقيقة فرض غرامات على المتخلفين عن تركيب الملصق الإلكتروني

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

السجن 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الانتفاع غير الشرعي بخدمات الاتصالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ