سيتروين تكشف عن C5 X هايبرد 2022 الجديدة كليا .. صور

سيتسيتروين تكشف عن C5 X هايبرد 2022 الجديدة

أعلنت شركة سيتروين عملاق صناعة السيارات الفرنسية عن طرح السيارة C5 X هايبرد 2022 الجديدة الرائدة التي وصفتها سيتروين بمزيج بين السيدان والواجن والـ SUV، بتصميم مستوحى من سيارة CXperience .

ستتوفر سيتروين C5 X هايبرد 2022 الجديدة بمحرك هايبرد بالقابس يجمع بين محرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر ومحرك كهربائي بقوة 225 حصان ومدى كهربائي صافي 50 كيلومتر، مع خيارات أخرى بنزين وهايبرد.

تأتي السيارة سيتروين C5 X هايبرد 2022 الجديدة بأنظمة سلامة متطورة تشمل كاميرا رؤية محيطية 360 درجة ومراقبة النقطة العمياء ومساعد الطرق السريعة والمزيد وستنطلق سيتروين C5 X الجديدة في أوروبا في نهاية 2021 .

وصرحت سيتروين إن السيارة C5 X هايبرد 2022 الجديدة هي أول سيارة مزودة بنظام التعليق الراحة المتقدمة المفعل للعلامة، والذي يوفر تجربة قيادة السجادة السحرية عالية الجودة وتشمل مواصفات السيارة مصابيح LED على شكل V وخطوط انسيابية للجسد.

السيارة سيتروين C5 X هايبرد 2022 الجديدة بها شاشة لمسية 12 إنش عالية الجودة لنظام المعلومات الترفيهية مع دعم الأوامر الصوتية والتحديثات عبر الهواء والشحن اللاسلكي للجوال وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.