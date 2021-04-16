سوريا..الدولار يتراجع أمام الليرة فى تعاملات اليوم الجمعة

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الجمعة في السوق السوداء في أول رد فعل على "صدمة السعر الرسمي".

وبالأمس، أعلن مصرف سوريا المركزي، عن رفع سعر صرف الليرة الرسمي في مقابل الدولار إلى 2512 ليرة، ليقترب بذلك أكثر من سعر السوق السوداء.

وكان السعر الرسمي المعتمد مثبتاً منذ يونيو الماضي على 1256 ليرة للدولار.

ورغم أن القرار يعد تدهورا في سعر صرف الليرة السورية رسمياً بنسبة تفوق 98% منذ بدء النزاع في العام 2011 حين كان سعر الصرف يعادل 47 ليرة للدولار، إلا أن أثره جاء إيجابيا في السوق السوداء.

وإثر القرار، تراجعت أسعار جميع العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، وهو وضع حال استمراره سيمكن المركزي السوري من إحكام سيطرته على سوق العملة وإعادة الدولار إلى القنوات الرسمية.

وتضغط الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا، ما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعملة المحلية.

وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم، وتفاقم الصعوبات أمام السوريين، الذين يجدون صعوبة أصلا في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

وتراجع سعر الدولار، مقابل الليرة، في السوق غير الرسمية إلى 3080 ليرة للشراء و3175 ليرة للبيع، مقابل 3100 ليرة للشراء، و3190 ليرة للبيع، أمس.

كما تراجع سعر اليورو الأوروبي، مقابل الليرة السورية، لدى السوق السوداء إلى 3684 ليرة للشراء و3802 ليرة للبيع، مقابل 3707 ليرة للشراء و3820 ليرة للبيع، الخميس.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني، مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية إلى 4237 ليرة للشراء و4378 ليرة للبيع، مقابل 4267 ليرة للشراء و4401 ليرة للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

كما تراجع سعر الريال السعودي في سوريا لدى السوق السوداء إلى 819 ليرة للشراء و847 ليرة للبيع، مقابل 824 ليرة للشراء و852 ليرة للبيع، أمس الخميس.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية إلى 836 ليرة للشراء و864 ليرة للبيع، مقابل 841 ليرة للشراء و869 ليرة للبيع، أمس.

وانخفض سعر الدينار الكويتي في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 10197 ليرة للشراء و10538 ليرة للبيع، مقابل 10263 ليرة للشراء و10587 ليرة للبيع، أمس.