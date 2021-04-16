بعد احتجاجات عنيفة.. باكستان تحظر وسائل التواصل الاجتماعي مؤقتاً

أعلنت السلطات في باكستان حظر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت بعد موجة كبيرة من الاحتجاجات العنيفة في البلاد.

وفي سياق متصل حثت فرنسا مواطنيها في باكستان على مغادرة مؤقتة للبلاد التي تشهد أرجاؤها مظاهرات عنيفة مناهضة لها.

وحذرت السفارة الفرنسية في باكستان من "تهديدات خطيرة تعترض المصالح الفرنسية في باكستان"، نقلا عن الوكالة الفرنسية للأنباء.

ولقي اثنان من عناصر الشرطة في باكستان مصرعهما هذا الأسبوع في تجدد للاشتباكات مع المتظاهرين.

واندلعت الاحتجاجات في البلاد قبل أشهر، بعد أن أعادت مجلة فرنسية نشر رسوم كرتونية "للنبي محمد".