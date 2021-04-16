تحرير 35 محضر إشغال طريق في الأقصر

قاد محمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر واللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر، واللواء نادر وصفي مساعد المدير للشرطة المتخصصة، والعميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لتحقيق الانضباط العام وضبط الأسواق ورفع الإشغالات والتعديات على مستوى مدينة الأقصر .



واستهدفت الحملة، حي جنوب متضمنة شارع المدينة المنورة وشارع الخليج والتليفزيون والطيب.

وأسفرت مجهودات الحملة تحرير ٣٥ محضر إشغال طريق، ٢ محضر شيشة، ١٥ بائع متجول، ٧ محاضر نظافة، ٣٨ مضبوطات، ٢٣ محضر كمامة، ٦ مخالفة قرار، و٦٣ إزالات إدارية.

كما حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، 9 قضايا تموينية، 5 عدم إعلان عن الأسعار، 3 عدم وجود شهادة صحية، بالإضافة إلى مخبز سياحي بدون ترخيص.

شارك في الحملة المقدم خالد الغول مدير ادارة شرطة المرافق، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث شرطة المرافق والنقيب شاذلي صابر، ومسئولي مجلس مدينة الأقصر.