علاج آلام الركبة بـ 3 طرق مختلفة

اخلص من الألم

من أكثر الأشياء التى يبحث الناس عنها هى علاج الام الركبة حيث تعد من المشكلات الشائعة بين شريحة كبيرة من الناس.

نقدم لكم فى هذا التقرير طرق علاج الام الركبة المختلفة سواء بالأدوية أو العلاج الطبيعي، وفقا لما أورده موقع “ mayoclinic ”



الأدوية



قد يصف لك طبيبك أدوية للمساعدة في تخفيف الألم وعلاج الحالات الكامنة المتسببة فى الام الركبة ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو النقرس.

العلاج الطبيعي



تقوية العضلات حول ركبتك ستجعلها أكثر ثباتًا، قد يوصي طبيبك علاج الام الركبة باستخدام تقنيات العلاج الطبيعي أو أنواعًا مختلفة من تمارين التقوية بناءً على الحالة المحددة التي تسبب لك الألم.

إذا كنت نشيطًا بدنيًا أو تمارس رياضة ما ، فقد تحتاج إلى تمارين لتصحيح أنماط الحركة التي قد تؤثر على ركبتيك ولتأسيس أسلوب جيد أثناء الرياضة أو النشاط، وتمارين لتحسين مرونتك وتوازنك وهى مهمة ايضا لـ علاج الام الركبة.

يمكن أن تساعد دعامات القوس ، أحيانًا مع أسافين على جانب واحد من الكعب ، في تحويل الضغط بعيدًا عن جانب الركبة الأكثر تضررًا من هشاشة العظام، في حالات معينة، يمكن استخدام أنواع مختلفة من المشابك للمساعدة في حماية ودعم مفصل الركبة.

الحقن

في بعض الحالات ، قد يقترح طبيبك علاج الام الركبة بحقن الأدوية أو مواد أخرى مباشرة في مفصلك لتحقيق نتائج سريعة، مثل:

الستيرويدات القشرية

قد تساعد حقن دواء كورتيكوستيرويد في مفصل الركبة في تقليل أعراض التهاب المفاصل وتسكين الألم الذي قد يستمر لبضعة أشهر، هذه الحقن ليست فعالة في جميع الحالات.



حمض الهيالورونيك

يمكن حقن حمض الهيالورونيك في ركبتك لتحسين الحركة وتخفيف الألم ، وهو سائل كثيف يشبه السائل الذي يقوم بتليين المفاصل بشكل طبيعي، على الرغم من اختلاط نتائج الدراسة حول فعالية هذا العلاج ، إلا أن الراحة من واحدة أو سلسلة من الطلقات قد تستمر لمدة ستة أشهر.



البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP).

يحتوي PRP على تركيز للعديد من عوامل النمو المختلفة التي يبدو أنها تقلل الالتهاب وتعزز الشفاء، وعادة تميل هذه الأنواع من الحقن إلى العمل بشكل أفضل فى علاج آلام الركبة الناتج عن حدوث تمزق في الأوتار أو الالتواء أو الإصابة أو حادث.

