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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة : استمرار الأبحاث الخاصة بفيروس كورونا للوصول إلى أفضل النتائج

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، إن الدراسات والأبحاث الخاصة بفيروس "كورونا" مستمرة ، لإيجاد اللقاح والوصول إلى أفضل النتائج .

وأوضح في تصريحات خاصة لموقع "صدة البلد" إن هناك العديد من المراحل التي تعمل عليها هذه الفرق البحثية ، لتحقيق الأهداف الخاصة بكل مرحلة ، لافتا إلى أنه يتم العمل على دراسة هذه الظاهرة من كافة النواحي والجوانب لإيجاد الحلول النهائية لها .

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وأضاف ، إن هناك متابعات مستمرة لأحدث النتائج اتي توصلت لها الأبحاث العالمية في هذا الشأن ، كما ان جامعة القاهرة ساهمت بـ 219 بحثا تم نشرهم حتى الان في هذا الصدد من المشاركين فيها من مختلف كليات الجامعة والتي تكون تخصصاتها مرتبطة بهذه الدراسات .

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قد وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال شهر رمضان وسرعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى وتقليل قوائم الانتظار، والعناية الكاملة بمرضى حالات الطواريء ، إضافة إلى وضع نظام للحضور والغياب ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية .

كما إن الفرق الطبية وأطقم التمريض ستعمل على مدار الساعة خلال شهر رمضان للتعامل مع الحالات الطارئة، كما توجد فرق احتياطية من الأطقم الطبية ، إضافة إلى تجهيز وجبات طعام للمرضى والأطقم الطبية وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية لجائحة فيروس كورونا .

جامعة القاهرة الدراسات والأبحاث الخاصة بفيروس كورونا المستشفيات الجامعية اخبار التعليم

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