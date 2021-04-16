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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لقاحات كورونا

رئيس الفلبين يحذر من كارثة ستحل في بلاده بسبب كورونا.. فيديو

صدى البلد

حذر الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، من وجود مشكلة كبيرة ستحدث في بلاده، بسبب نقص لقاحات كورونا.

وجاء في القناة عبر يوتيوب أن هذا تزامن مع تأخير التطعيم في الفلبين مع زيادة مقلقة في الإصابات بفيروس كورونا والذي تسعى الحكومة جاهدة للتخفيف منه في العاصمة المتضررة بشدة وأربع مقاطعات نائية.

وبعث الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، برسالة تهديد للحكومة الأمريكية، مخيرًا إياها، بإنه إما يحصل على مايريده أو لن يحصلوا هم على أي شئ، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال دوتيرتي، إنه سيلغي اتفاقية القوات الزائرة التي تأتي من الولايات المتحدة، مع الفلبين إذا لم تقم واشنطن بتزويد بلاده بلقاحات ضد فيروس كورونا.

ووجه دوتيرتي بذلك خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الوزراء وخبراء الأمراض المعدية، قائلا: "نريد أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الولايات المتحدة، أو وقف العمل وإنهاء اتفاقية القوات الزائرة (VFA)".

وأضاف الرئيس الفلبيني: "ستنتهي اتفاقية القوات الزائرة، وإذا لم يتمكنوا من تقديم ما لا يقل عن 20 مليون جرعة من اللقاحات، فمن الأفضل لهم الخروج".

أكد دوتيرتي أن عدم وصول لقاح، يعني إنه لا بقاء لك هنا.

ووجه دوتيرتي، بإنهاء الاتفاقية منذ فبراير الماضي، ردًا على إلغاء تأشيرة الولايات المتحدة للسيناتور، رونالد ديلا روزا، قائد الشرطة السابق الذي قاد حرب الرئيس دوتيرتي القاسية على المخدرات.

وتراجعت الفلبين في يونيو الماضي، عن موعد إنهاء الاتفاقية الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في أغسطس، ويقوم دوتيرتي بالضغط على أمريكا من خلالها، وهي الاتفاقية التي وقعت في عام 1998، ومنحت الوضع القانوني للقوات الأمريكية في الفلبين.

وسبق أن طالب الرئيس دوتيرتي واشنطن بالحصول على لقاحات كورونا مجانًا من دون مقابل.
 

الرئيس الفلبيني لقاحات كورونا ابات بفيروس كورونا

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