مقتل طفل على يد ضابط في شيكاغو

فيديو صادم..

عرضت فضائية العربية فيديو للحظة قتل طفل يدعى"أدم توليدو" البالغ من العمر 13 عاماً على يد أحد ظباط الشرطة فى مدينة شيكاغو منذ أسبوعين .

وقالت الشرطة إن الطفل توليدو كان يحمل مسدساً بيده وإنها كانت تطارده مع شخص بالغ أخر، بعد تلقي بلاغ عن إطلاق رصاص فى منطقة “ليتيل فيليدج” غرب شيكاغو.

وأكدت الشرطة أنها ستفتح تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الحادثة.

ونفت عائلة أدم أن أبنها كان يحمل سلاحاً،وقالت محامية عائلة أدم " إن مقاطع الفيديو تتحدث عن نفسها وأن أدم خلال الثانية الأخيرة من حياته لم يملك سلاحاً فى يده وصرخ الظابط فى وجه قائلاً أريني يديك وأدم استدار وكانت يداه فارغتين عندما أصيب فى صدره".