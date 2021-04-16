أخبار الفن| إصابة دنيا سمير غانم بكورونا وتعافي خالد النبوي.. والقصة الكاملة للهجوم على ميريام فارس

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير والفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

تعافي خالد النبوي من فيروس كورونا



أعلن الفنان مراد مكرم،عودة الفنان خالد النبوي، إلى منزله بعد مكوثه في المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب مراد مكرم، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” :" الحمد لله خالد النبوي فنانا العبقري، وحبيب الملايين رجع بيته".

شخصيات نالت السخرية في مسلسلات رمضان 2021



نالت عدد من الشخصيات الدراميا بمسلسلات رمضان 2021 نوع من أنواع السخرية بسبب الأداء التمثيلي أو ملابسها، وكان من بين هؤلاء الشخصيات كل من الفنان أحمد مالك وأحمد داش، حيث إستاء الجمهور من اختيارهم للعب الشخصية الصعيدية ضمن أحداث مسلسل “نسل الأغراب”.

ياسمين رئيس: ملوك الجدعنة تأثر بمظاهرات لبنان.. وشخصية فاتن حرفوش بها جزء يشبهني (حوار)



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*هذه أسس اختيارات أدواري.. ولا أفضل تقديم أعمال سيرة ذاتية

هاشتاج اللي ملوش كبير بين الأكثر تداولا عبر تويتر.. والجمهور: أفضل مسلسل شوفناه



دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج اللي ملوش كبير، تعقيبا عن سير أحداث المسلسل، ومعبرين عن سعادتهم بالأدوار والأداء المميز لأبطاله.

الجمهور يبحث عن نانسي عجرم لهذا السبب

تصدرت الفنانة نانسي عجرم، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية حيث تصدرت التريند بعد عرض إعلانها لصالح أحد الشركات الدعائية عبر شاشة التلفزيون في رمضان.

والله عيب على اللي جابوكي تاني.. رامي جمال يهاجم مريام فارس

عبر رامي جمال، عن استيائه الشديد بسبب ظهور ميريام فارس في أحد الاعلانات الدعائية في رمضان، بعد أزمتها الأخيرة مع المصريين.



هجوم شديد على ميريام فارس بعد ظهورها في إعلان مصري.. اعرف التفاصيل

شن رواد السوشيال ميديا حملة هجومية على الفنانة ميريام فارس، بعد ظهورها في أحد الإعلانات الدعائية في شهر رمضان، وذلك بسبب استياء الجمهور المصري منها منذ تصريحها الأخير عن مصر.

كورونا تضرب الوسط الفني من جديد .. آخرهم دنيا سمير غانم

أعلن عدد كبير من نجوم الفن على مدار الأيام القليلة الماضية، عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، كان أخرهم الفنانة دنيا سمير غانم، نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم من خلال التقرير التالي:







