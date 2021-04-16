نشوب حريق بمخزن قطن يسفر عن إصابة شخصين في السويس

اندلع حريق بمخزن قطن وستائر داخل منزل في حى الاربعين بالسويس اليوم الجمعة، وأصيب شخصان وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وعدم امتداده للمساكن المجاورة.

وكان قسم شرطة الأربعين تلقى بلاغا من المواطنين بنشوب حريق فى مخزن قطن وستائر بمنزل مكون من ٣ طوابق بشارع صدقى.

انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق من أجل السيطرة عليه قبل أن يصل إلى الاماكن المجاورة.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الاسعاف فى السويس ، سيارات أسعاف لموقع الحريق ونقل أى إصابات تنتج عن الحريق.

وأصيب في الحريق محمد أحمد إبراهيم ٣٥ عاما نتيجة اختناق وتم إسعافه في مكان البلاغ ورفض النقل إلى مستشفى السويس العام لإسعافه وإجراء باقى الفحوصات الطبية اللازمة، كما أصيب يوسف منصور عبدالجواد ١٤سنة بجرح قطعى بالساق الأيمن.