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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن: انتشار الجيش على مداخل ومخارج محافظات ومدن المملكة

صدى البلد

بدأ الجيش الأردني، الانتشار على مداخل ومخارج محافظات ومدن الأردن، وتفعيل نقاط الغلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة، للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وتهدف عملية الانتشار في ظل تطور الوضع الوبائي في المملكة وزيادة أعداد المصابين بالفيروس، وتزامنا مع القرارات الحكومية المتعلقة بالوضع الوبائي في المملكة، إلى ضمان تقيّد المواطنين بتطبيق شروط السلامة العامة والمتعلقة بأزمة فيروس كورونا، وبشكل يحفظ صحة وأمن الوطن والمواطن، وفقًا لما نقلته قناة “المملكة” الأردنية.

يشار إلى أن قرار الحظر الشامل لهذا الأسبوع يبدأ من الساعة السابعة من مساء يوم أمس وحتى السادسة من صباح يوم السبت، ويستثنى من الحظر الشامل الأشخاص المصرح لهم من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة للدولة.

الأردن الجيش المملكة كورونا فيروس القوات المسلحة

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