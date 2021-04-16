الأردن: انتشار الجيش على مداخل ومخارج محافظات ومدن المملكة

بدأ الجيش الأردني، الانتشار على مداخل ومخارج محافظات ومدن الأردن، وتفعيل نقاط الغلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة، للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وتهدف عملية الانتشار في ظل تطور الوضع الوبائي في المملكة وزيادة أعداد المصابين بالفيروس، وتزامنا مع القرارات الحكومية المتعلقة بالوضع الوبائي في المملكة، إلى ضمان تقيّد المواطنين بتطبيق شروط السلامة العامة والمتعلقة بأزمة فيروس كورونا، وبشكل يحفظ صحة وأمن الوطن والمواطن، وفقًا لما نقلته قناة “المملكة” الأردنية.

يشار إلى أن قرار الحظر الشامل لهذا الأسبوع يبدأ من الساعة السابعة من مساء يوم أمس وحتى السادسة من صباح يوم السبت، ويستثنى من الحظر الشامل الأشخاص المصرح لهم من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة للدولة.