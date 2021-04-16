عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة الأرثوذكسية : ختان الإناث جريمة وليس له سند في المسيحية

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

اعتبرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ختان الإناث "انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان" والذي يشكل تهديدا خطيرا لصحة الفتيات والنساء، كما أنه قد يتسبب في مشاكل صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد.

 

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني - في نص الوثيقة التى حملت عنوان "موقف الكنيسة القبطية من ختان الإناث" والتى وقع عليها قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية - 

وثيقة الكنيسة في مواجهة ختان الإناث 

إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا توافق اطلاقا على ختان الإناث، بل تقاوم ممارسته باعتباره من أسوأ الممارسات الضارة ضد الإناث.

أقرأ أيضا| البابا تواضروس: مبادرات الكنيسة بخصوص المرأة وسيلة قوية لطرد الإرهاب من العالم
 

وأضافت الكنيسة أن ختان الإناث يعتبر جريمة وخطيئة جسيمة وليس له في المسيحية أي سند ديني ولا توجد أية بالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد تحث على ختان الإناث.

 

وأشارت إلى أنها ترى أن ختان الإناث هو تشويه للأعضاء التناسلية للفتيات مما يعتبر انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، كما يمثل تهديدا كبيرا على صحة النساء والفتيات مع عواقب بدنية وصحية ونفسية واجتماعية خطيرة وطويلة الأمد. 

 

وتابعت، لذا حددت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية موقفها المناهض لجريمة ختان الإناث وتدعو إلى إنهاء هذه الممارسة الضارة تماما مما سيكون له تأثير ايجابي على الصحة والتعليم والتقدم  الاقتصادي للنساء والفتيات. 

 

ونوهت الكنيسة إلى أنها تشجع الآباء والرعاة والخدام على رعاية بناتهم وأولادهم رعاية أبوية حانية ايجابية تبعد كل البعد عن كافة الممارسات السلبية التى تضر بهم وبمستقبلهم.

 

في سياق متصل، أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ترحيبه بالمشاركين في فاعليات إطلاق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الخميس لثلاث وثائق لدعم وحماية المرأة والأسرة. 

 

وقال البابا تواضروس الثاني في كلمته،أرحب بحضرتكم جميعًا في رحاب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأرحب بالسادة رؤساء المجالس القومية الحاضرين معنا وممثلينها والسادة السفراء وممثلي هيئة الأمم المتحدة وكل الحضور الكريم، في هذا اليوم السعيد الذى تحتفل فيه الكنيسة بإعداد هذه المبادرات الثلاثة.

 

وأضاف أود أولًا أن أشكر كل من تعاون وكل الكلمات الطيبة السابقة التي عبرت عن رغبة مشتركة لدينا جميعًا في مصر وعلى مستوى العالم، وأنها بالحقيقة صفحة من صفحات حقوق الإنسان، المرأة لها مكانة كبيرة جدًا في حياتنا، بعض الأدباء يقولون عن المرأة أنها كائن وسط بين البشر والملائكة باعتبار أن الله عندما خلق آدم ثم كانت الخطوة الأعلى هى خلقة المرأة من جنب آدم، وصارت للمرأة مكانة كبيرة وتمثلها القديسة مريم العذراء في الإيمان المسيحي، إننا ننظر إلى القديسة مريم العذراء ونقول عليها لقب من أهم الألقاب أنها "فخر جنسنا" أن من يمثل الجنس البشري أمام الله كانت هذه القديسة مريم العذراء ولها مكانة كبيرة، إننا في الكنيسة نعيش هذه المبادرات ليس اليوم فقط بل من قبل اليوم ونحاول أن نأكدها وندعمها وننشرها على الدوام

ختان الاناث
ختان الاناث
الكنيسة الكنيسة الأرثوذكسية المسيحية ختان الإناث أخبار حقوق الإنسان صحة الفتيات والنساء

ترشيحاتنا

في ذكرى تعيين حسني مبارك نائبا للرئيس السادات.. عملية السلام كلمة السر

طرد دبلوماسيين أمريكيين.. روسيا تبدأ الرد على العقوبات الأمريكية

عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة لرمضان صبحى وأحمد فتحى وشريف إكرامى

خالد مرتجى يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

شاهد... توك توك يقتحم شريط السكة الحديد في الشرقية

مفتي الجمهورية: إعمال العقل والتدبر ليس معناه الشك والحيرة والريبة في أحكام الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مقلب رامز جلال.. ويزو الضحية الرابعة لبرنامج "رامز عقله طار"

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

الأرصاد تحذر: موجة حارة لـ يومين يعقبها انخفاض حرارة وأمطار وعواصف

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

تفاصيل جديدة بشأن طعن الزمالك على إيقاف إمام عاشور

نشوب حريق بمخزن قطن يسفر عن إصابة شخصين في السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ