زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت رانيا أبو النصر، زوجة ماجد المصري، ستوري جديدة لها برفقة أصدقائها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة ولافتة تكشف عن جمالها وأناقتها.



وتألقت رانيا أبو النصر، بجمبسوت باللون الأخضر الفاتح الذي يبرز جمالها وأناقتها، ويتميز بتفصيلة انيقة ولافته التي تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا ابو النصر في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم.



كما اختارت زوجة ماجد المصري ان تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انيقة.



ووضعت مجموعة من الاكسسوارات الفضية الناعمة التي تتناسب مع ظهورها.