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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تكشف الميزات الرئيسية لهاتفي Moto G60 وG40

هاتفي Moto G60 و
هاتفي Moto G60 و Moto G40 Fusion

كشفت شركة موتورولا Motorola، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عن بعض المواصفات الرئيسية التي ستقدمها ضمن تشكيلة هواتف الفئة المتوسطة التابعة لها (G)، والتي ستنطلق في الأسواق قريبا تحت عنوان Moto G60 و Moto G40 Fusion.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يشترك الهاتفان الذكيان الجديدان من موتورولا، في بعض المواصفات الأساسية من بينها المعالج، حيث سيعمل هاتفي Moto G60 و Moto G40 Fusion، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 732G.

 

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كما سيتمتع الهاتفان المرتقبان Moto G60 و Moto G40، بشاشة ضخمة بقياس 6.8 بوصة، والتي ستأتي مدعومة بتقنية HDR10، مع معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية.


ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين هاتفي موتورولا Moto G60 و Moto G40، في المستشعر الرئيسي لإعدادات الكاميرا الخلفية، حيث يحتوي هاتف G60، على عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، بينما تم خفض المستشعر الرئيسي في إصدار G40 إلى 64 ميجابكسل.


وسيطابق هاتفي Moto G60 و Moto G40، في باقي مواصفات الكاميرا الخلفية، والتي ستتوفر في إعداد ثلاثي الكاميرات، إلى جانب إعداد الكاميرا الأمامية، والتي ستأتي داخل نوتش على شكل ثقب أعلى متصف الشاشة.
 

Motorola teases Moto G60 and Moto G40 Fusion key features
هاتف Moto G60


ومن المحتمل أن تزود موتورولا هاتفي Moto G60 و Moto G40، بشاشة من نوع LCD، حيث تظهر الصور التي شاركتها الشركة عبر حسابها على إنستجرام، قارئ ضوئي لبصمات الأصابع على ظهر الجهاز، وكما يوجد كل من زر التحكم في الصوت ومساعد "جوجل" ومفتاح التشغيل على الجانب الأيمن، بينما يستضيف الجانب الأيسر درج بطاقة SIM.


ومن المقرر أن تعلن موتورولا رسميا عن هاتفي Moto G60 و Moto G40 Fusion، يوم 20 أبريل الجاري، وسيتوفران للبيع عبر متجر Flipkart الإلكتروني؛ مما يعني أن بداية طرحهما ستكون في الهند.

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