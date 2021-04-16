الخناقة بين الأهلي والزمالك تنتقل من الملعب إلى السوشيال ميديا

لم تشتعل المنافسة بين الاهلى والزمالك فقط فى الأجواء الفنية او الأجواء الخاصة بطاقم التحكيم بعد قرار اتحاد الكرة بتعيين طاقم مصرى لادارتها، فقد اشتعلت الأجواء على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالناديين.

ويلتقي بعد غد الأحد الأهلى مع الزمالك باستاد القاهرة ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدورى الممتاز.

وغردت قناة الزمالك عبر حسابها على «تويتر»: «آخر مباراة قمة بين الزمالك والأهلي فاز أبطالنا فيها 3/1، وطبعا كل زملكاوي أصيل عارف التشكيل كان ايه» متغافلًا نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا شهر نوفمبر الماضي.

ولم يصمت الحساب الشخصى لقناة الاهلى على تويتر ليرد على قناة الزمالك وكتب :«على ما يبدو ان البعض ذاكرتهم اصبحت ضعيفة مثل ذاكرة السمك.. القاضية»

ومن ناحية أخرى، أكد حازم الحديدى وكيل أعمال محمد الشناوى حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر، أن حالة الحارس مطمئنة لحد كبير.

وقال الحديدى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى: حالة محمد الشناوى مطمئنة وفى تحسن مستمر وسوف يخضع لمسحة كورونا ليلا ، وعلى حسب نتيجتها سوف يحدد الجهاز الفني مصيره من القمة".

وأضاف حازم الحديدى:"الجهاز الفني للأهلى هو من يقرر مشاركة الشناوى في القمة من عدمه ، ولدى ثقة كبيرة في قدرات الحارس الكبير".