عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخناقة بين الأهلي والزمالك تنتقل من الملعب إلى السوشيال ميديا

صدى البلد

 

لم تشتعل المنافسة بين الاهلى والزمالك فقط فى الأجواء الفنية او الأجواء الخاصة بطاقم التحكيم بعد قرار اتحاد الكرة بتعيين طاقم مصرى لادارتها، فقد اشتعلت الأجواء على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالناديين.

 

 ويلتقي بعد غد الأحد الأهلى مع الزمالك باستاد القاهرة ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدورى الممتاز.

 

 وغردت قناة الزمالك عبر حسابها على «تويتر»: «آخر مباراة قمة بين الزمالك والأهلي فاز أبطالنا فيها 3/1، وطبعا كل زملكاوي أصيل عارف التشكيل كان ايه» متغافلًا نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا شهر نوفمبر الماضي.

 

 ولم يصمت الحساب الشخصى لقناة الاهلى على تويتر ليرد على قناة الزمالك وكتب :«على ما يبدو ان البعض ذاكرتهم اصبحت ضعيفة مثل ذاكرة السمك.. القاضية»

 

ومن ناحية أخرى، أكد حازم الحديدى وكيل أعمال محمد الشناوى حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر، أن حالة الحارس مطمئنة لحد كبير. 

 

وقال الحديدى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى: حالة محمد الشناوى مطمئنة وفى تحسن مستمر وسوف يخضع لمسحة كورونا ليلا ، وعلى حسب نتيجتها سوف يحدد الجهاز الفني مصيره من القمة". 

 

وأضاف حازم الحديدى:"الجهاز الفني للأهلى هو من يقرر مشاركة الشناوى في القمة من عدمه ، ولدى ثقة كبيرة في قدرات الحارس الكبير".

ترشيحاتنا

لماذا فرض الله الصيام في رمضان؟.. احذر إفطار هذا اليوم يعرضك للوعيد الشديد

وجبة متكاملة لـ السحور في رمضان.. أطعمة مختلفة

صممها بيده لتحمل نعشه|هذه سيارة الـ لاند روفر المجهزة لتشييع الأمير فيليب..صور

هطول الأمطار على المصلين بـ المسجد الحرام في صلاة التراويح.. شاهد

هذا الشبل من ذاك الأسد|محمد أحمد ماهر يغير مجرى أحداث مسلسل "موسى"..شاهد

خيم رمضانية ورسومات.. أنطواني صاحب الـ 7 سنوات: صنعت هدايا مميزة لأصدقائي المسلمين.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيمان البحر درويش: لو غنيت تتر مسلسل البرنس هيكون وصمة عار في جبيني

مواصفات بي إم دبليو BMW I4 الكهربائية الجديدة.. صور

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

سيدة تقطع العضو الذكري لزوجها وشاب يقتل والده.. جرائم شياطين الإنس تزلزل رمضان

إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية الزراعي

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

في الركعة الثانية| وفاة شاب في صلاة التراويح بالخصوص.. مشاعر حزن يرويها الأهل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ