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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير مركز تعليم الكبار يعلن انطلاق دورة إعداد المدربين TOT الدفعة 72

الدكتور اسلام سعيد
الدكتور اسلام سعيد

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، انطلاق أقوى دورات إعدادالمدربين TOT ""بنظام التعليم عن بعد (أونلاين )" باعتماد جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار .

 

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وأضاف السعيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن المتدرب يحصل المتدرب على شهادة باللغة العربية مختومة بخاتم النسر من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة والعربية للاستشارات التربوية والتدريب، باجتياز الدورة بنجاح، بعدد ساعات 54 ساعة تدريبية شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات.
 

وأكد الدكتور إسلام انه يحصل عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم في الدورة.
و يحصل المتدرب على مجموعة من الكتب الإلكترونية في مختلف التخصصات وكتب في التنمية البشرية تفيده في بداية حياته العملية كمدرب و إمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغات الأجنبية بتكلفة 100 جنيه و يحصل المتميزون على فرصة للعمل كمدربين بالمركزين.


وتابع  ان مواعيد الدورة سيتم عقدها في الفترة من 20 مايو- 5 يونيو 2021 خميس وجمعة وسبت لمدة ثلاثة أسابيع عبر تطبيق زوم (6 -10مساء) .

 

وأشار إلي  أن  الدورة تحتوي علي   ثلاثة مستويات، (9) أيام (أونلاين) خميس وجمعة وسبت لمدة ثلاثة أسابيع، مدرب مختلف لكل يوم تدريبي، لتكتسب خبرات ومهارات كل مدرب.
 

المستوى الأول

- مفهوم التدريب وعناصره
- مجالات التدريب
-صياغة الأهداف التدريبية
- تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية.
- أنماط المتدربين المختلفة وأساليب التعامل معهم.
- بيئة التدريب الفعالة
 

المستوى الثاني
- إستراتيجيات وأساليب التدريب الفعالة.
-مهارات وإستراتيجيات التدريب الإلكتروني.
- مهارات المدرب المتميز.
- تصميم الأنشطة التدريبية.
-الألعاب التدريبية.

المستوى الثالث

- الإتيكيت الحركي للمدرب وتشكيل الانطباعات.
-التلوين الصوتي للمدرب.
-مهارات أساسية في العروض التقديمية وبرنامج الباوربوينت
- تخطيط وتقويم البرامج التدريبية.
- التسويق الإلكتروني للمدرب.
-عروض تطبيقية للمتدربين.


للحجز_والاستعلام (موبايل أو واتساب):
01000395272 (002)
01111840160 (002)

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