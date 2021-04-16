حرب أهلية الحلقة 4.. أروى جودة تكتشف زواج يسرا من باسل الخياط

مسلسل حرب أهلية

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل حرب أهلية، أحداثا مثيرة، حيث كشفت "فريدة" أروى جودة خيانة زوجها "يوسف" باسل الخياط فى منزل "مريم" يسرا.

وخيرت "فريدة" يوسف بينها وبين " مريم"، وتطورت أحداث الحلقة 4 بطلاق "يوسف" باسل الخياط ل"مريم " يسرا.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.