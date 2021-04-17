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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فاكهة التفاح لها فوائد مزهلة للصيف

لماذا يعتبر أحسن فاكهة في الصيف؟ فوائد التفاح المثلج

لماذا يعتبر أحسن
لماذا يعتبر أحسن فاكهة فى الصيف.. فوائد التفاح المثلج

بمناسبة ارتفاع درجة الحرارة يحتاج الكثير من الأشخاص تناول المشروبات والمأكولات المثلجة، فالكثير يفضل تناول التفاح المثلج وخاصة فى الصيف، لذلك نوضح فوائد تناول التفاح المثلج وفقا لما نشره موقع هيلثي. 
 

1. يرطب الجسم

مرطب للجسم 


 

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يتكون التفاح المثلج من حوالي 85 جرامًا من الماء لكل 100 جرام من الفاكهة. تساعد الكميات الكبيرة من الماء الموجودة في الفاكهة على إرضاء العطش خلال فصل الصيف وتقي أيضًا من خطر الجفاف والمضاعفات ذات الصلة مثل الصداع والغثيان.

2. مبرد طبيعي

يُطلق على التفاح المثلج أيضًا مبردًا طبيعيًا يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم خلال فصل الصيف ويحافظ عليه باردًا وهادئًا. نظرًا لأننا نعلم أن درجة حرارة جسم الإنسان ترتفع بسبب الجو الحار ، فإن قدرة التبريد الطبيعية للفاكهة تمنع ارتفاع درجة الحرارة ، مما يؤدي أحيانًا إلى فشل الأعضاء.

3. يعالج التعب

يعالج التعب

التعب هو مرض معروف بشكل شائع خلال فصل الصيف بسبب التعرق المفرط. يساعد التفاح المثلج في محاربة إرهاق الجسم من خلال موازنة الشوارد وترطيب الجسم وتوفير العناصر الغذائية مثل المعادن والفيتامينات التي تحافظ على صحة الجسم.

4. يعالج ضربات الحرارة

يعالج ضربات الشمس

تعتبر ضربة الشمس مشكلة صيفية رئيسية تؤدي إلى حالة تهدد الحياة تسمى فشل الأعضاء. التفاح المثلج المليء بالكثير من الأملاح والماء يساعد في علاج السكتات الدماغية الحرارية ضربات الشمس التي تسبب مضاعفات خطيرة مثل تلف الدماغ وتورم الأعضاء.

5. ينشط الجسم

ينشط الجسم 

تمتلئ التفاح المثلج بالعناصر الغذائية التي تسمى البوتاسيوم والصوديوم إلى جانب فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامينات ب المعقدة. تساعد هذه المركبات في موازنة المنحل بالكهرباء في الجسم وإعادة ملء الطاقة المفقودة التي تحدث بسبب التعرق المفرط.

فوائد التفاح التفاح المثلج التفاح مرطب للجسم الجسم

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