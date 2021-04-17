التعليم تحدد ساعة الصفر لبدء فعاليات أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة غدا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ساعة الصفر التي سيتم خلالها غدا الاحد الموافق 18 ابريل 2021 ، اطلاق فعاليات أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، ان طلاب الثانوية العامة سيخوضوا اول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة غدا الأحد في تمام الساعة 10:30 صباحا وتستمر فعاليات اول يوم في هذه البروفة حتى 1 ظهرا .

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة سوف تستغرق ثلاثة أيام فقط ، وهي أيام 18 ابريل 2021 ، و 20 ابريل 2021 ، و 22 ابريل 2021 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيتم تنفيذ الامتحان الرئيسي خلال هذه البروفة على الخادم داخل المدرسة في قاعات بها واي فاي ، وسيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الالكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال ال4G في حالة الطوارئ.

وقالت وزارة التربية والتعليم : يمكن للطلاب استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار من خلال الرابط https://g12.emis.gov.eg/

عقد بروفة امتحانات الثانوية العامة بأسئلة من خارج المنهج

كما لفتت الوزارة إلى أنه سيتم الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلي بواسطة الواي فاي من خلال الرابط assessment.local.ekb.eg ، مؤكدةً أن الطلاب سيكون مطلوب منهم غدا حل مجموعة من الاسئلة الاستبيانية التي لا علاقة لها بـ المنهج

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الهدف من هذه بروفة امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ضبط الاعدادات الخاصة بالاجهزة ، وتحديث منظومة التابلت ، وقياس تغطية الـ 4G ، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الالكترونية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور على الطالب أن يقوم بالاتصال على الخط الساخن 19368 ، او الواتس اب على رقم 01148970610 ، كما يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل ملاحظاتهم الخاصة بـ بروفة امتحانات الثانوية العامة من خلال الدخول على الرابط التالي : https://g12.emis.gov.eg/