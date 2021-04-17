عطل مفاجئ يتسبب فى قطع المياه عن مدينة الخانكة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية قطع المياه عن مدينة الخانكة بسبب حدوث عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 700مم.

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رئيس مدينة كفر شكر: متابعة مستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها



وقالت الشركة انه قد تم الدفع بالمهندسين والفنيين للتعامل مع العطل وسرعة إصلاحه .

واكدت الشركة انه سوف يتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمدينة خلال فترة الانقطاع



من جانبه قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية، إن الشركة نظمت قافلة مائية قام بها فريق إدارة التوعية والإعلام لاستطلاع رأي أهالي القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والوقوف على حل المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة.



وأوضح أن الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحيه بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه و سلامتها.



وأشار إلى أن القافلة قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة حياه كريمة، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفه ضمن القرى الأكثر احتياجاً لتطوير الريف المصري.



وأضاف أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافلة والرد على شكواهم واستفساراتهم والأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التى ستغير وجه الحياة لتلك القرى لتقدم افضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والبيئى والصحي.

من ناحية اخرى عقد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية اجتماعا موسعا بحضور عدد من المسئولين لمتابعة موقف انشاء محطات الصرف الجارى العمل بها وأيضا المحطات التى تمت المعاينات عليها ولم يتم التسليم حتى الآن للجهاز لسرعة الإنجاز لصالح خدمة المواطنين.



وقال رئيس المركز والمدينة إننا نتابع بصفة مستمرة كافة أعمال تنفيذ المشروعات الخدمية والقومية التى تتم داخل قرى الوحدات المحلية والمدينة للوقوف على أى معوقات وسرعة حلها لتسليم تلك المشروعات فى المواعيد المحددة للإستفادة المواطنين الذين نعمل على راحتهم وخدمتهم فى شتى المجالات.