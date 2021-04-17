عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عطل مفاجئ يتسبب فى قطع المياه عن مدينة الخانكة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية قطع المياه عن مدينة الخانكة بسبب حدوث عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 700مم.

أقرا أيضا:

رئيس مدينة كفر شكر: متابعة مستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها
 

وقالت الشركة انه قد تم الدفع بالمهندسين والفنيين للتعامل مع العطل وسرعة إصلاحه .

واكدت الشركة انه سوف يتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمدينة خلال فترة الانقطاع
 

من جانبه قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية، إن الشركة نظمت قافلة مائية قام بها فريق إدارة التوعية والإعلام لاستطلاع رأي أهالي القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والوقوف على حل المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة.


وأوضح أن الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحيه بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه و سلامتها.


وأشار إلى أن القافلة قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة حياه كريمة، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفه ضمن القرى الأكثر احتياجاً لتطوير الريف المصري.


وأضاف أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافلة والرد على شكواهم واستفساراتهم  والأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التى ستغير وجه الحياة لتلك القرى لتقدم افضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والبيئى والصحي.

من ناحية اخرى عقد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية اجتماعا موسعا بحضور عدد من المسئولين لمتابعة موقف انشاء محطات الصرف الجارى العمل بها وأيضا المحطات التى تمت المعاينات عليها ولم يتم التسليم حتى الآن للجهاز لسرعة الإنجاز لصالح خدمة المواطنين.


وقال  رئيس المركز والمدينة إننا نتابع بصفة مستمرة كافة أعمال تنفيذ المشروعات الخدمية والقومية التى تتم داخل قرى الوحدات المحلية والمدينة للوقوف على أى معوقات وسرعة حلها لتسليم تلك المشروعات فى المواعيد المحددة للإستفادة المواطنين الذين نعمل على راحتهم وخدمتهم فى شتى المجالات.

اخبار محافظة القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندسين مبادرة حياة كريمة الخانكة

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية ورئيس هيئة المستشفيات يتفقدان مستشفى بنها التعليمي

أوقاف القليوبية تفتتح مسجدين بتكلفة 7.4 مليون جنيه

مياه القليوبية تنظم قافلة مائية لمبادرة حياة كريمة في شبين القناطر

ترشيحاتنا

خطط لجنازته.. الأمير فيليب يترك شروطًا عند دفنه وعزائه

البقالة والمخابز والأفران.. محافظ القاهرة : فئات مستثناة من مواعيد المحلات الجديدة

لتوفير طاقة البطارية.. خطوات بسيطة لتفعيل ميزة الوضع الليلي على هواتف سامسونج

وزير الإسكان: غدا.. آخر فرصة لتظلم حاجزي إعلان المرحلة الأولى لمُبادرة "سكن لكل المصريين"

تعرف على الطلاب المستهدفين في أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

التعليم تحدد ساعة الصفر لبدء فعاليات أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عطل فني تسبب بانقطاع الخدمة في تويتر.. والشركة تعمل على إصلاحه

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 17 أبريل 2021

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

رفعوه لسابع سما| عمرو أديب يوجه رسالة لـ بطليّ "ملوك الجدعنة".. فيديو

حلم حياتي.. رأي صادم لـ نسرين أمين حول زواج الويك إند.. فيديو

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ