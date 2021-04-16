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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة كفر شكر: متابعة مستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها

اجتماع رئيس مدينة
اجتماع رئيس مدينة كفر شكر

عقد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية اجتماعا موسعا بحضور عدد من المسئولين لمتابعة موقف انشاء محطات الصرف الجارى العمل بها وأيضا المحطات التى تمت المعاينات عليها ولم يتم التسليم حتى الآن للجهاز لسرعة الإنجاز لصالح خدمة المواطنين.

 


حضر الاجتماع مسئولو الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى و مدير إدارة الأملاك بمجلس المدينة ورؤساء الوحدات القروية وتمت مناقشة كافة الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء وإنجاز تلك المشروعات الخدمية.

 


وقال  رئيس المركز والمدينة إننا نتابع بصفة مستمرة كافة أعمال تنفيذ المشروعات الخدمية والقومية التى تتم داخل قرى الوحدات المحلية والمدينة للوقوف على أى معوقات وسرعة حلها لتسليم تلك المشروعات فى المواعيد المحددة للإستفادة المواطنين الذين نعمل على راحتهم وخدمتهم فى شتى المجالات.

 


وأضاف رفعت ان الاجتماع جاء بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة الاهتمام ومتابعة كافة المشروعات الخدمية والقومية التى تتم على أرض المركز والمدينة.

 


من ناحية اخرى نظمت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية قافلة مائية توعوية لاستطلاع رأي اهالي القرى التى شملتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى والوقوف على حل المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة .

 


وقال مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه والصرف الصحى ان الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين.

 


وأكد انه تم توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحيه بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه و سلامتها.

 


وأشار الى ان القافله قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة ( حياه كريمة ) التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى رسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفه ضمن القرى الأكثر احتياجاً لتطوير الريف المصري.

 


وتابع أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافله والرد على شكاواهم واستفساراتهم  والأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التى ستغير وجه الحياة لتلك القرى لتقدم افضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والبيئى والصحي.

اخبار محافظة القليوبية المشروعات تطوير الريف المصري حياة كريمة كفر شكر

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