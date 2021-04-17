إعلان نتائج الدبلومات العامة بتربية عين شمس

اعتمد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس، نتيجة الدبلوم الخاصة لإعداد المعلم في الآداب والعلوم دور يناير 2021، ونتيجة الدبلوم العامة لإعداد المعلم في العلوم ، ويمكن معرفة النتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

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وكشف الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، عن إجراء تعديل باللائحة الداخلية لكلية التربية (مرحلة البكالوريوس ) بنظام الساعات المعتمدة، مشيرا إلي أنه تمت إضافة برامج جديدة بالكلية لأول مرة في مصر ويمكن التقديم للدفعة الجديدة من طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية )2021_2022 بكالوريوس العلوم والتربية فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بكلية التربية لاول مرة في مصر.

وأضاف الدكتور ماجد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، شروط القبول للطلاب وهي كالآتي:

1_ ان يكون مستوفيا لشروط الفبول التي تتحددها المجلس الاعلي للجامعات والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

2_ ان يكون متفرغا للدراسة بالكلية

3_ ان يجتاز الطالب مستوي اللغة الانجليزية الذي يقرره للتحقق من حسن لياقته لمهنة التدريس

4_ اجتياز الكشف الطبي لبيان صلاحيته الجسمية للمارسة مهنة التدريس

5- يحدد مجلس الكلية شروط القبول بالبرامج الخاصة بعد موافقة مجلس الجامعة وفقا لطبيعة البرنامج

6_ تكون الاولوية في القبول للطلاب الذين درسوا اللغة الانجليزية كلغة اولي .

وأشار الدكتور ماجد إلى أن الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وستكون باللغة الإنجليزية، مشيرا إلي مميزات الدراسة بالكلية تتضمن:

1_ الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

2_ الكلية الاولي في تقديم البرنامج في مصر

3_بعد التخرج يكون الطالب معلم stemوهو تخصص نادر في مصر

4_يكون الخريج قادرا علي التدريس في مدارس المتفوقين والمدارس الدولية ومدارس اللغات والمدارس الخاصة والتجريبية

5_منح خاصة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.

وأكد عميد كلية التربية انه يوجد شرطين فقط للتشعيب .

1_ تكون الاولوية لخريجي مدارس ستيم

2_يتم التشعيب وفقا للاجرءات والمعايير التي يقررها مجلس الكلية وباعداد تتناسب وإمكانات الكلية واعداد هيئة التدريس والعبء التدريسي المتوقع واحتياجات سوق العمل والطلب علي البرامج من قبل الطلاب.