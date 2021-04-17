عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتائج الدبلومات العامة بتربية عين شمس

صورة أرشفية
صورة أرشفية

اعتمد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس، نتيجة الدبلوم الخاصة لإعداد المعلم في الآداب والعلوم دور يناير 2021، ونتيجة الدبلوم العامة لإعداد المعلم في العلوم ، ويمكن معرفة النتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

 

اقرأ أيضا :

تعاون علمي بين التعليم العالي ومدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالغربية STEM
 جامعة جنوب الوادى تنعى وكيل كلية الهندسة بقنا.
 

وكشف الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، عن إجراء تعديل باللائحة الداخلية لكلية التربية (مرحلة البكالوريوس ) بنظام الساعات المعتمدة، مشيرا إلي أنه تمت إضافة برامج جديدة بالكلية لأول مرة في مصر ويمكن التقديم للدفعة الجديدة من طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية )2021_2022  بكالوريوس العلوم والتربية فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بكلية التربية لاول مرة في مصر.

وأضاف الدكتور ماجد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، شروط القبول للطلاب وهي كالآتي:

1_ ان يكون مستوفيا لشروط الفبول التي تتحددها المجلس الاعلي للجامعات والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 
2_ ان يكون متفرغا للدراسة بالكلية 
3_ ان يجتاز الطالب مستوي اللغة الانجليزية الذي يقرره للتحقق من حسن لياقته لمهنة التدريس 
4_ اجتياز الكشف الطبي لبيان صلاحيته الجسمية للمارسة مهنة التدريس 
5- يحدد مجلس الكلية شروط القبول بالبرامج الخاصة بعد موافقة مجلس الجامعة وفقا لطبيعة البرنامج 
6_ تكون الاولوية في القبول للطلاب الذين درسوا اللغة الانجليزية كلغة اولي .

وأشار الدكتور ماجد إلى أن الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وستكون باللغة الإنجليزية، مشيرا إلي مميزات الدراسة بالكلية تتضمن:

1_ الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
2_ الكلية الاولي في تقديم البرنامج في مصر 
3_بعد التخرج يكون الطالب معلم stemوهو تخصص نادر في مصر 
4_يكون الخريج قادرا علي التدريس في مدارس المتفوقين والمدارس الدولية ومدارس اللغات والمدارس الخاصة والتجريبية 
5_منح خاصة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.
وأكد عميد كلية التربية انه يوجد شرطين فقط للتشعيب .
1_ تكون الاولوية لخريجي مدارس ستيم 
2_يتم التشعيب وفقا للاجرءات والمعايير التي يقررها مجلس الكلية وباعداد تتناسب وإمكانات الكلية واعداد هيئة التدريس والعبء التدريسي المتوقع واحتياجات سوق العمل والطلب علي البرامج من قبل الطلاب.

جامعة عينن شمس اخبار التعليمة

ترشيحاتنا

رانيا فريد شوقى: ولاد ناس يناقش"قضية الساعة" في مصر.. جملة بعض الفنانين "بنحكى حكايات للتسلية" استفزتنى.. والكنافة وطبق الشوربة أساسى فى رمضان| حوار

التعليم لـ الطلاب: سجلوا ملاحظاتكم على بروفة امتحانات الثانوية عبر هذا الرابط

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة اختراق حساب الفيس بوك

6 % زيادة في الصادرات المصرية غير البترولية و2% ارتفاعا في الواردات

هاني الناظر يوصي بتناول هذه المشروبات لتقوية المناعة

سعر سيارة bmw x6 في مصر 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في مسكن معيدة بجامعة الزقازيق ينهي حياتها ..والجامعة تنعيها

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة بدون فواصل إعلانية .. اعرف السبب

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

مي حلمي تفتح النار على محمد رشاد والأخير يرد بقوة

التعليم توجه نصيحة للطلاب قبل بروفة امتحانات الثانوية غدا

التليفزيون الإيراني يعلن تحديد هوية مشتبه به في هجوم منشأة نطنز

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ