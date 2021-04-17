حريق هائل في مسكن معيدة بجامعة الزقازيق ينهي حياتها ..والجامعة تنعيها

لقيت الدكتورة نهي ماهر محمد الغندور المعيده بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة مصرعها في حادث حريق وقع بمسكنها بمدينة الزقازيق وتم إخطار الأجهزة الأمنية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبها فقد اصدرت جامعة الزقازيق بيانا تنعي فيه الدكتورة وجاء فيه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره...تنعي جامعة الزقازيق برئاسة الدكتورعثمان شعلان ، الدكتورة نهي ماهر محمد عبدالمنعم الغندور المعيده بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة ويتقدم رئيس الجامعة، و النواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين والطلاب بالجامعة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له ، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .

فيما سادت حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية حزنا على فراق الدكتورة مشيدين بأخلاقها.

وعلي جانب اخر فقد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بقتل نجار بقرية المعالي بمركز منيا القمح، وبراءة 4 آخرين.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى منيا القمح بوصول "سمير ق" 50 سنة نجار مقيم قرية المعالى دائرة المركز، جثة هامدة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات تجدد خلافات بين عائلة " ق" طرف أول، وعائلات "ج" و"ط" و"ب" طرف ثانى، وحدث بينهم العديد من المشادات والمشاجرات ووقوع إصابات من الطرفين بسبب خلافات الجيرة، وحدوث أكثر من جلسة عرفية بينهما، ويوم الحادث تجددت الخلافات، وحدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة بين أحد أبناء عائلة "ق" وعائلة "ب" أسفرت عن قيام 6 أشخاص من أبناء عائلتى" ط" و" ب" بالتوجه إلى مكان يجلس فيه "سمير ق" 50 سنة نجار ونجل عمه "محمد ص"، وتم التعدى عليهما بالضرب المبرح بالعصى والشوم، وقتل "سمير" وإلقاء جثته فى مياه البحر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، من ضبط 8 من المتهمين فى واقعة القتل، واحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 31774 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة منيا القمح، التى أصدرت حكمها.