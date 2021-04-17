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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 سنة لـ 3 عاطلين لحيازتهم واتجارهم في المواد المخدرة بالشرقية

السجن
السجن

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحىحكمها بالسجن المشدد 15 سنة لـ  3 عاطلين لحيازتهم وإتجارهم في المواد المخدرة بدائرة مركز منيا القمح،كما قررت غرامة غرامه كل منهم 50 ألف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة .

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط "أ س" و"م ع " و"م م" مقيمين دائرة مركز منيا القمح، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار وترويجها علي عملائهم بدائرة المركز.

 

تم التحفظ على المتهمي والمضبوطات وإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمه القضية رقم 2267 لسنة 2021، جنايات مركز منيا القمح والتى أصدرت حكمها المتقدم.

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى بيومى حكمها بالسجن المشدد 15 سنة لـ 4 أشخاص لإتهامهم بسرقة 53 ألف جنيه من محاسب بشركة مواد غذائية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من " وسام ح " 27 سنة، مقيم مركز الزقازيق يفيد بأنه أثناء استقلاله السيارة رقم د ن ب 7564 ملك الشركة التى يعمل بها،قيادة المتهم الرابع سائق لدى الشركة، قادمين من مدينة أبوكبير متجهين إلى مقر الشركة بمدينة الزقازيق،بعد تحصيل إيرادات البضائع، طلب منه المتهم  الوقوف بالسيارة لقضاء حاجته وخلال ذلك فوجئ بالمتهمين الأول والثاني والثالث بالتعدى عليه بالضرب وسرقة مبلغ مالى عبارة عن 53 ألف جنيه بالإكراه.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات قيام " محمد ج  " 29 سنة سائق مقيم القنايات، و" إبراهيم ص" 25 سنة عامل، مقيم بنايوس و" محمد ص" 25 سنة مقيم بنايوس، و"عثمان ع" 27 سنة سائق مقيم الاشارة، بإرتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الأخير  بمد المتهمين الثلاثة بمعلومات عن خط سير المجنى عليه.

تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 801  لسنة 2021 جنايات مركز شرطة أبوكبير والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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