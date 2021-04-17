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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه الفيوم: حملات لطرق الأبواب بقرية كحك بحرى لتعريف المواطنين بمبادرة حياة كريمة

صدى البلد

أعلن اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، قام فريق التوعية والإعلام والمشاركة المجتمعية والعلاقات العامة بتنفيذ حملة لطرق الأبواب داخل قرية كحك بحرى بمركز يوسف الصديق لتعريف المواطنين بمبادرة " حياة كريمة " والتى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين متمثلة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

أكد درة، أن مبادرة حياه كريمة ستقوم بتنفيذ رافع وخزان بكحك بحرى بمركز يوسف الصديق بتكلفة إجمالية تبلغ ٤٠ مليون جنية وبسعه تخزينية ٨ آلاف متر مكعب وذلك بهدف تحسين ضغوطات مياه الشرب والقضاء نهائيا على عدم وصول المياه بنهايات الشبكة. 

وأضاف، أن حملة طرق الأبواب شملت مقابلة رئيس الوحدة المحلية بالقرية ثم مسئولى الجمعيات الأهلية ثم زيارات منزلية للمواطنين لتعريفهم بمبادرة حياة كريمة والمجهودات التى تبذلها الدولة من أجل توفير الخدمات الأساسية لجموع المواطنين داخل القرية ، كما تم تنفيذ استطلاع راي ميدانى داخل القرية أيضا للتعرف على مشاكل المواطنين الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى والقطاع التجارى والعمل على حلها من خلال إيجاد الحلول والبدائل المناسبة ، هذا بجانب التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة والخط الساخن ١٢٥ لتلقي شكاوى المواطنين علي مدار الساعة.


 

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