لغة المساجد .. برنامج يسلط الضوء على فنون العمارة بمشاركة أئمة الأوقاف

يقدم الإعلامي رامي محمد برنامج "لغة المساجد" على التلفزيون المصري يوميا ، في تمام الساعة الثالثة عصرًا طوال شهر رمضان.

ويتناول البرنامج المساجد والمآذن والقباب في رحلة بحثية وكشفية عبر صفحات كتب و دروب أرض الكنانة .. المضيئة بالمساجد والمآذن والقباب لقراءة تاريخ المكان وفك رموز عمارة الجدران و القرب من مدارس الإنسان.

ويطوف البرنامج ، ربوع أرض الكنانة بين حواديت وأحداث زمان على امتداد أكثر من ألف عام بين جمال التكوين وفخامة العمارة ، لاكتشاف سيرة المنابر بفكر المؤرخين والمعماريين وعلماء الدين والعابرين من المحبين والمتذوقين للفنون الإسلامية بمشاركة عدد من المتخصصين وأئمة الأوقاف .

ويتضمن البرنامج فقرات ، تبدأ بتاريخ منارات الملوك والأمراء وتنتقل إلى فلسفة فنون العمارة التي تعكس عصور مختلفة مابين الفاطمي والعثماني والفاطمي والأندلسي وفقرة المسجد المدرسة العلمية ، لتدريس المذاهب الإسلامية الأربعة من كبار العلماء والمشايخ وأهم رسائل الدينية على مر عصور في رحلة توثيقية بمصاحبة كبار المؤرخين و اصحاب العمارة و أهل العلم والعلماء.