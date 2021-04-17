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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لغة المساجد .. برنامج يسلط الضوء على فنون العمارة بمشاركة أئمة الأوقاف

صدى البلد

يقدم الإعلامي رامي محمد برنامج "لغة المساجد" على التلفزيون المصري يوميا ، في تمام الساعة الثالثة عصرًا طوال شهر رمضان.

 ويتناول البرنامج المساجد والمآذن والقباب في رحلة بحثية وكشفية عبر صفحات كتب و دروب أرض الكنانة .. المضيئة بالمساجد والمآذن والقباب لقراءة تاريخ المكان وفك رموز عمارة الجدران و القرب من مدارس الإنسان.

ويطوف البرنامج ، ربوع أرض الكنانة بين حواديت وأحداث زمان على امتداد أكثر من ألف عام بين جمال التكوين وفخامة العمارة ، لاكتشاف سيرة المنابر بفكر المؤرخين والمعماريين وعلماء الدين والعابرين من المحبين والمتذوقين للفنون الإسلامية بمشاركة عدد من المتخصصين وأئمة الأوقاف .

ويتضمن البرنامج فقرات ، تبدأ بتاريخ منارات الملوك والأمراء وتنتقل إلى فلسفة فنون العمارة التي تعكس عصور مختلفة مابين الفاطمي والعثماني والفاطمي والأندلسي وفقرة المسجد المدرسة العلمية ، لتدريس المذاهب الإسلامية الأربعة من كبار العلماء والمشايخ وأهم رسائل الدينية على مر عصور في رحلة توثيقية بمصاحبة كبار المؤرخين و اصحاب العمارة و أهل العلم والعلماء.

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