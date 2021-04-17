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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن حرمان العاملين بشركات المياه من المنح والعلاوات

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم  النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من المنح والعلاوات.

 

وأوضح مهني، خلال طلب الإحاطة الخاص به، أن تلقي العديد من الشكاوى والاستغاثات والتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين بشركات مياه الشرب والصرف بمختلف محافظات الجمهورية، ويأتي ذلك بالرغم من حرص الرئيس  السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية لاسيما فى ظل أزمة كورونا.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قرار سيادته بشان صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين  أثلج قلوب الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات.

 

وأكد البرلماني، أنه بالرغم من  قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة والذي يزيد عددهم عن 6 ملايين موظف، إلا أنه لم يتم الالتزام من وزارة المالية بهذا الأمر، وقررت عدم صرف المنح والعلاوات للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

وأشار النائب إلى ان هذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي، والقوانين التي أقرها البرلمان، ويجب توضيح أسباب ذلك.

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