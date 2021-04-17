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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

قناة ON E تفضح تورط حسابات وهمية إخوانية للإساءة لمسلسل الاختيار 2

صدى البلد

فضحت الصفحة الرسمية لقناة ON E الفضائية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رد أحد المعلقين -المؤيدين لجماعة الإخوان الإرهابية- على صفحة الفنان أحمد مكي. 

وظهر في أصل منشور احمد مكي، رد لشخص يسيء لجمهور ومتابعي مسلسل «الاختيار 2»، ويصفهم بوصف مشين، وتفاعل معه مجموعة من الأجانب اكثرهم من الهنود، ليثير تساؤل حول سبب تفاعل هؤلاء الأجانب مع تعليق مسيء لجمهور مسلسل الاختيار 2. 

وكتبت صفحة قناة ON E الفضائية، في منشورها على فيسبوك: «بوست على صفحة الفنان الجميل أحمد مكي، عليه تعليق مسيء يعتقد صاحبه إن دمه خفيف.. تمام، هو حر.. إنما الغريب بقى، إن التعليق عجب مجموعة من الحسابات الهندية، فاحنا مش فاهمين هل مسلسل الاختيار وصل للهند ولا الشعب الهندي مهتم باعتصام رابعة؟».

وتابعت صفحة قناة ON E، في منشورها: «طبعا احنا مش ممكن نتصور "خالص" إن ده شغل لجان إخوانجية، لإن زي ما احنا عارفين الإخوان مش محتاجين يعملوا كده علشان الشعب مضايق جدا من تشويه اعتصام رابعة.. انت مش شايف الغضب الشعبي؟ شكلك مش شايف.. يا إخوان الشياطين.. صياحكم طرب.. بس احنا لسه في الحلقة الخامسة.. قدامنا ٢٥ حلقة لازم تبقوا أهدى من كده!#بالعامية_المصرية». 

 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2  على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساءا، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساءا.

 

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

 

الشهيد المنسي حاضر فى برومو الاختيار 2

ظهر في برومو مسلسل الاختيار 2، لقطات من الحرب التي خاضها رجال الداخلية المصرية ضد العناصر الإرهابية إبان فترة خلع محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، بعد ثورة 30 يونيو، وظهر في المسلسل العناصر الإرهابية تتبع أخبار الشهيد المنسي، قبل واقعة استشهاده في حادث كمين البرث.

 

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.


أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

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