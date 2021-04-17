أحمد بلال: الجيل الحالي للكرة المصرية يفتقر للفنيات والهدافين.. شاهد

قال أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، أن الجيل الحالي للكرة المصرية يفتقر للفنيات بينما جيله كان به هدافين كبار أمثال أبو تريكة وبركات، إلا أن الجيل الحالي يفتقر للهدافين، قائلا: "لو جيلنا بيلعب دالوقتي كانوا هيأخدوا 30 و40 مليون".

وأضاف أحمد بلال ، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"،المذاع علي قناه "القاهرة والناس"، أن محمد صلاح نجم ليفربول واحد فقط في الجيل الحالي، متابعًا: "كل شوية يجيلى سؤال عن مصطفى محمد وفيسبوك وتويتر وإنستجرام اتقفلوا بسببه وأتعرض لشتيمة بسببه".

وتحدث عن المقارنة بينه وبين محمد صلاح، قائلا "لم أحقق ما حققه محمد صلاح في الاحتراف بأوروبا".

واوضح ، أنه يمتلك إمكانيات كبيرة لم تكن موجودة عند أي مهاجم في مصر، والمسافة بينه وبين مصطفى محمد كبيرة جدًا.



