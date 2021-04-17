بعد اكتشاف المقلب.. مجدي قفشة: أمى كانت بتقولى نفسى أشوفك مع رامز جلال

وقع محمد مجدى قفشة نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر ضحية رامز جلال الليلة فى برنامجه "رامز عقله طار".

وعقب كشف رامز جلال عن نفسه لمحمد مجدى قفشة فاجأه الاخير قائلا:" : أمى كانت بتقولى ديما نفسى أشوفك مع رامز جلال".





ودخل قفشه فى حالة رعب عقب إلقاءه من كبسولة الهوب دروب، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامزجلال في المقلب،فى حمام السباحة من ارتفاع 13 مترا.



وبدا لاعب النادى الاهلى فى الصراخ داخل حمام السباحة قائلا "مش بعرف اعوم".



وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.







