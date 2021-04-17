201 % ارتفاعا فى استثمارات شركات التأمين على الأشخاص والممتلكات في 10 سنوات

كشف التقرير السنوي، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع اجمالى استثمارات شركات تأمين على الاشخاص والممتلكات خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ 107.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/ 2020، مقابل 35.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/ 2011 بنسبة نمو تقربيا 201%



أوضح التقرير أن معدل نمو صافى استثمارات شركات التأمين على الأشخاص والممتلكات والمسئوليات ارتفع 11.9 خلال العام المالى 2010/ 2011 على العام السابق له، فيما ارتفع صافى استثمارات شركات التأمين على الاشخاص و الممتلكات والمسئوليات إلى 38.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/ 2012 وبنسبة نمو 9.1 % على العام السابق له.

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اجمالى استثمارات شركات تأمين الاشخاص و الممتلكات يبلغ 42.3 مليار جنيه فى 2013

وبلغ صافى استثمارات شركات التأمين على الأشخاص والممتلكات 42.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2012/ 2013 وبمعدل نمو 9.6 % على العام السابق له.

فيما ارتفع صافى استثمارات شركات التأمين على الاشخاص و الممتلكات والمسئوليات إلى 48.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/ 2014 وبمعدل نمو 14.6% على العام السابق له.

وشهد صافى استثمارات شركات التأمين على الاشخاص و الممتلكات والمسئوليات نموًّا بنسبة 8 % خلال العام المالى 2014/ 2015 لتبلغ قيمة تلك الاستثمارات 52.4 مليار جنيه.

فيما ارتفع صافى استثمارات شركات التأمين على الاشخاص و الممتلكات والمسئوليات إلى 8 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016 وبنسبة نمو 15.2% على العام السابق له.

وقفز صافى استثمارات شركات التأمين على الاشخاص و الممتلكات والمسئوليات بسبب تعويم الجنيه المصرى إلى 85.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/ 2017 وبنسبة نمو 41.6 % على العام السابق له.

وواصل صافى استثمارات شركات التأمين على الاشخاص و الممتلكات والمسئوليات صعوده ليبلغ 99 مليار جنيه خلال عام 2017/2018 وبنسبة نمو 16% على العام السابق له.

وشهدت صافى استثمارات شركات التأمين على الاشخاص و الممتلكات والمسئوليات نمو طفيفا خلال العام المالى 2018/ 2019 ليبلغ 101 مليار جنيه، وبنسبة انخفاض بلغت 2.7% عن العام السابق له.

وارتفعت صافى استثمارات شركات التأمين على الاشخاص و الممتلكات والمسئوليات ليبلغ 107 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2019/ 2020، وبنسبة نمو طفيفة بلغت 5.7 %.