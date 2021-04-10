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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية :3.81 مليار جنيه إجمالي أقساط قطاع التأمين خلال يناير الماضى

الرقابة -المالية
الرقابة -المالية

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية أن إجمالي أقساط قطاع التأمين خلال يناير الماضى بلغت 3.81 مليار جنيه خلال ، مقارنة 3.5 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 9.1%.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية عن قطاع التأمين والتى حصلت "صدى البلد" عن نسخة منه، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 2.06 مليار جنيه خلال يناير 2021، مقابل 1.48 مليار جنيه خلال يناير 2020، بنمو 39.3%.

وأوضح تقرير الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بلغت 1.75 مليار جنيه خلال يناير الماضي، مقابل 2.01 مليار جنيه خلال يناير 2020، بإنخفاض 13.1%.

وذكر تقرير الرقابة المالية أن إجمالى قيمة التعويضات المسددة خلال يناير الماضى بلغت 1.746 مليار جنيه مقابل 1.781 مليار جنيه عن نفس الشهر فى العام الماضى بانخفاض 2%.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية ، أن قيمة التعويضات المسددة للتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت خلال يناير 2021 نحو 863 مليون جنيه مقابل 999 مليون جنيه فى يناير 2021 بتراجع 13,6%.


وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية ، الى أن قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال بلغت خلال يناير 2021 نحو 883 مليون جنيه مقابل 782 مليون جنيه فى يناير 2021 بنمو 12.9%.

ونوه تقرير هيئة الرقابة المالية عن مؤشرات التأمين وفقاً لنوعه حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 3.39 مليار جنيه خلال يناير 2021، مقابل 3 مليارات جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بمعدل نمو 12.9%.

ولفت تقرير هيئة الرقابة المالية، الى أن شركات التأمين التكافلي العاملة بالسوق المصرية محفظة أقساط بقيمة 423.7 مليون جنيه خلال يناير الماضي، مقابل 493.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2020، بمعدل تراجع 14.2%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، التابعتين لمجموعة مصر القابضة للتأمين إحدى شركات قطاع الأعمال العام استحوذتا على حصة تصل إلى 37.96% من الأقساط المحصلة بالسوق خلال يناير الماضي، وبقيمة أقساط للشركتين بلغت 1.45 مليار جنيه.

وبين التقرير الشهري الصادر عن هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة بشركة مصر للتأمين بلغت 917.3 مليون جنيه خلال يناير الماضي محققةً حصة سوقية بلغت 24.01% تصدرت بها شركات التأمين العاملة بالسوق من حيث قيمة الأقساط.

وجاءت شركة مصر لتأمينات الحياة بالمركز الثاني بين شركات التأمين بحصة بلغت 13.95% وبمحفظة أقساط محصلة بلغت 532.8 مليون جنيه خلال يناير الماضي.

 

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