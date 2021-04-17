أسامة الأزهري: السيدة عائشة تعلمت الطب والتداوي

قال الدكتور أسامة الأزهرى، العالم الأزهري، إن السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها ، تعلمت مهنة الطب والتداوي، وتنورت بأنوار النبوة.

واضاف الأزهرى، في حلقته ببرنامج "رجال حول الرسول" على قناة dmc، أن السيدة عائشة بدأت بالدفع الذاتى لتنطلق المعارف الطبية، والتفتيش عنها وكثرة السؤال فيها والتأمل والتفكر، ثم وصف الوصفات الطبية للصحابة، فتأتى ثمر، وتبحث فى كل شيء، وبدأ يتكون عندها بناء علمى تراكمى، وبرزت فى الطب بروزا فاق غيرها من الصحابة، وتألفت به وسئلت فيه كثيرا".

وأوضح أسامة الأزهري، أن الجيل الذي تلا الصحابة ينظر إلى تصرفات وعلوم وفقه بنظرة تأسيس أمة تغذى وتنير، وتحول من تطبيقات الصحابة فى التداوى والعلاج بدأ أول مستشفى طبى يسمى مارستان فى تاريخ المسلمين كانت سنة 86 هجرى، فى خلافة الوليد بن عبد الملك.

وتابع: وكانت أول مستشفى لعلاج الجدرى، وتم توظيف متخصصين للعزل والتعقيم، وسمى دار الطبيب فيما بعد بالمستشفى، للكشف على المرضى، وكذلك بدأت مستشفى متنقل وهى عن طريق تحميل الجمال العقاقير الطبية والطبيب، للكشف على المرضى فى الصحراء وقتها، فى أيام السلطان محمود السنلجوقى أرسل قوافل طبية تزيد على 40 جملا محملة بالأطباء للكشف على المرضى، وزى ما اتعمل فى الهند من كام سنة واتعمل عنه فيلم وثائقى تسجيلى".

وفى الختام قال: "السيدة عائشة، تعملت مهنة الطب حتى تحولت مهنة الطب من ممارسة إلى ابتكار".