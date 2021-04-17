مذيعة إكسترا نيوز تبكي على الهواء وتروي تجربتها أثناء اعتصام رابعة .. فيديو

بكت الإعلامية رانيا هاشم على الهواء تأثرا بحديثها عن تجربتها أثناء اعتصام رابعة "مش هننسى شهداء الشرطة.

وقالت «هاشم» خلال تقدمها برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» إنها كانت جزء من الحدث، وشاهدت بعينها ما قدمه رجال الشرطة الذين قدموا حياتهم من أجل أمن وسلام المواطنين، متابعة «كل التحية لابطالنا من رجال الشرطة لما قدموا دفاعا عن الوطن والشعب».

وأضافت رانيا هاشم : «في ناس ماسمعتش ولا شافت ما حدث في اعتصام رابعة الإرهابي من قبل أشخاص مسلحين»، مطالبة بعرض مسلسل «الأختيار 2» على على كافة القنوات ليشاهده الجميع ويعلموا ما حدث، ومش هننسى شهداء الشرطة.