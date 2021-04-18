مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة.. جرائم الإخوان أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة

مسلسلات رمضان 2021

قامت قناة ON E الفضائية، بعرض خامس حلقات مسلسل الاختيار 2، للفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، والتي شهدت تصاعدا وتصارعا في الأحداث منذ بدايتها.

ملخص أحداث الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2

وبدأت أحداث الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2، بأحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، يوم 14 أغسطس 2013، وما شهدته البلاد من أحداث دامية من العناصر الإرهابية تزامنًا مع عملية الفض التي بدأت سلمية، والنداء للمعتصمين بترك أماكنهم.

ورصدت الحلقة الخامسة لـ مسلسل الاختيار 2، تصاعد وتيرة الاشتباكات بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية، في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إذ توجهت المدرعات والجرافات والقوات إلى الميدان، ووجهت نداء عاجلا للمعتصمين، بالخروج الآمن لهم، مع ضمان عودتهم سالمين.

وبالتزامن مع نداء قوات الأمن على المعتصمين بالخروج الآمن من الميدان، وتكرار النداء؛ بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق الرصاص على قوات الشرطة، وأسقطت الضابط محمد جودة (أول شهيد من الشرطة)؛ ما دفع القوات للرد على العناصر الإرهابية المسلحة بالنار الحي، في ظل تأجيج قيادات الإخوان للموقف، والدعوة للعنف، وبث أخبار كاذبة من خلال مكبرات الصوت في الميدان.

ووثقت الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2، عملية فض الاعتصام بلقطات حية ومصورة، من أرشيف ذلك اليوم، أبرزت حمل عناصر الإخوان للسلاح وضرب الرصاص الحي على أفراد الشرطة، ما جعل الشرطة تقوم بقنص الأفراد المسلحين داخل الاعتصام.

ووثقت الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2، أيضًا عملية الخروج الآمن للمعتصمين الذي وفرته قوات الأمن لهم، مع ضمان عدم تتبعهم وعودتهم آمنين إلى منازلهم، وترصد باقي أحداث الحلقة المعروضة حاليًا باقي أحداث العنف التي افتعلتها عناصر الإخوان الإرهابية تزامنًا مع يوم الفض، وتوثيق ما حدث في شتى محافظات مصر.

وكشفت الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2، الأحداث الدامية التي افتعلتها العناصر الإرهابية بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، يوم 14 أغسطس 2013، وتزامنًا مع تلك الأحداث، قامت العناصر الإرهابية بالهجوم على الكنائس، لاسيما محافظة المنيا.

وجسدت الحلقة محاكاة حقيقية لعملية حرق الكنائس في محافظة المنيا، وتصدي رجال الأمن للعناصر الإرهابية، واستهداف الجندي حارس الكنيسة، إضافة إلى عملية استهداف عدد من المنشآت الحيوية الأخرى مثل محكمة ديروط في أسيوط ومحكمة مرسى مطروح، إضافة إلى عملية اقتحام أقسام الشرطة.

كما ووثقت الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2، الأحداث الدامية التي افتعلتها العناصر الإرهابية بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، يوم 14 أغسطس 2013، ومنها عملية اقتحام أقسام الشرطة، لاسيما قسم شرطة كرداسة واستشهاد مأمور القسم اللواء محمد جبر.

وفي عملية اقتحام قسم شرطة كرداسة، تفاجئ رجال الشرطة بمحاصرة العناصر الإرهابية للقسم، وضرب النيران عليه، واستهداف الجدار العازل للقسم بسلاح (الآر بي جي)، ومن ثم اقتحمت العناصر الإرهابية قسم الشرطة، وقامت بسحل رجال الشرطة، وإعطاء مأمور القسم ماء النار لتعذيبه.

ووثقت الحلقة الخامسة أيضًا، لشهادات عناصر الإخوان، واعترافاتهم بامتلاك أسلحة نارية، مثل مداخلة الإخواني أحمد المغير مع قناة الشرق، واعترف بوجود سلاح في اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وأيضًا اعترافات عناصر أخرى بعمليات إرهابية، مثل استهداف رجال الأمن من فوق أسطح أحد العمائر وإلقاء زجاجات المولوتوف عليهم واسقاط «السقالة» على مدرعة الشرطة.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساءا، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

الشهيد المنسي حاضر فى برومو الاختيار 2

وظهر في برومو مسلسل الاختيار 2، لقطات من الحرب التي خاضها رجال الداخلية المصرية ضد العناصر الإرهابية إبان فترة خلع محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، بعد ثورة 30 يونيو، وظهر في المسلسل العناصر الإرهابية تتبع أخبار الشهيد المنسي، قبل واقعة استشهاده في حادث كمين البرث.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.



أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.