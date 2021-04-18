مسلسل الطاووس الحلقة ٦ .. منع أحد المغتصبين من السفر وضرب جمال سليمان

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل الطاووس العديد من الأحداث المشوقة حيث تم منع “زين” أحد المغتصبين من السفر بعدما نصحه والده بالسفر إلى لبنان.

بينما قامت الصحفية بنصيحة سهر الصايغ بالابتعاد عن المحامي الذي يلعب دوره الفنان جمال سليمان ولكنه يأتي إلى منزلها في الوقت الذي تجلس به الصحفية معها فيسألها ما الذي كانت تريده منها.

بينما يقوم جمال سليمان بالذهاب إلى مكتب والد زين وتهديده أنه سوف يقوم بتحويل القضية إلى قضية رأي عام الأمر الذي سوف يجعل زين يضرب جمال سليمان برفقة أصدقائه ضربا مُبرّحًا.

“الطاووس” بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.