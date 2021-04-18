بلاش تهويل|وزير النقل: لم تنقلب عربتان من قطار منيا القمح.. فيديو

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة النقل بها قطاعات كثيرة ولا تتمثل في هيئة السكك الحديد فقط.

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" :"في حالة حدوث حوادث القطارات أطالب بعدم التهويل أو التهوين في الحوادث".

وتابع كامل الوزير" في يوم حادث قطاري سوهاج وجدنا اخبارا عن وفاة 32 مواطنا، وهذا أمر غير صحيح بالمرة ويجب عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوق فيها".

وأكمل كامل الوزير :" لم يحدث انقلاب في قطار منيا القمح بالشرقية وأطالب المواطنين بعدم التهوين والتهويل في حوادث القطارات".

ولفت كامل الوزير :" في يوم حادث قطار منيا القمح وجدنا خبرا على موقع المحافظة يفيد بانقلاب عربتي قطار وهذا امر غير صحيح، وكنت متواجدا في منيا القمح قبل الحادث بيوم للاطمئنان على أعمال التطوير ".

