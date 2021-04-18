مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بولاية نبراسكا الأمريكية

أفادت شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية، السبت، بمقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين، في حادث إطلاق نار داخل أحد مراكز التسوق في ولاية نبراسكا الأمريكية.

وبحسب الشبكة، فإن حادث إطلاق النار داخل مركز تسوق "ويسترودز" بمدينة أوماها، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية.

وذكرت "سي إن إن" في وقت لاحق أن سيدة تعرضت لإصابات طفيفة جراء إطلاق النار، مضيفة أن حالتها مستقرة.

وقالت الشرطة إن "التحقيق يشير إلى أن الحادث فردي وليس هجوما عشوائيا"، موضحة أنها لم تتمكن حتى الآن من القبض على منفذ إطلاق النار.