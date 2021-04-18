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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الديهي: مسلسل الاختيار 2 ضربة مؤلمة في قلب التنظيمات الإرهابية وداعميها.. فيديو

نشأت الديهى
نشأت الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أنفاس المصريين توقفت أمس أثناء متابعتهم العمل الدرامي التاريخي الاستراتيجي الأهم في تاريخ الدولة المصرية وهو مسلسل "الاختيار 2"، لافتاً إلى أن الإخوان في هذه الفترة حرقوا الكنائس وقتلوا الأبرياء واستباحوا الدماء.

 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الحلقة الخامسة من "الاختيار 2" ضربة قاضية مؤلمة لمن تبقى من أهل الشر، وفي قلب التنظيمات الإرهابية ومن يمولها ويدعمها، وهذا المسلسل بتفاصيله يكشف عورات الإخوان وتسبب في حالة هيجان وجنون لهم، موضحاً  أن الحلقة وثقت أن اعتصام رابعة كان مسلحا بالصوت والصورة وشهادات الشهود، وأول رصاصة أطلقت كانت من أسلحة ميليشيات الإخوان في صدر ضابط مصري.

 

وأكد الديهي، أن العنف الذى مارسه الإخوان على المصريين فى هذه الفترة لم تشهده مصر من قبل، لافتاً إلى أن هذا العنف وارد من الخارج ولكن هيهات لما يوعدون ولن تنطفئ عين الشمس.

 

وتابع، أن الفن المصري أطلق رصاصة لا ترحم للإخوان، من خلال سرد درامي محكم موثق تاريخي بالصوت والصورة لهؤلاء الذين ظنوا أن التاريخ لن يذكر سواءتهم، ولم يتابع المصريين فقط "الاختيار 2"، وإنما تابعه جميع العرب، والجميع يتابع ويتناقل حلقة الليلة من "الاختيار 2"، وهي الحلقة المفصلية الأهم التي توثق تاريخيًا ما جري يوم فض الاعتصام المسلح لجماعة وتنظيم الإخوان ومن تابعهم وأيدهم يوم 14 أغسطس 2013، وهو يوم شاهد وشهيد على أكاذيب وأباطيل الإخوان.

 

وأكد، أن فض اعتصام رابعة كان مطلب جماهيري مصري، والدراما توثق ما جرى بتقديم جرعة درامية تختصر الكثير مما كنا نتابعه ونردده ونعالجه، وحلقة الليلة  من مسلسل "الاختيار 2" قدمت إجابات نموذجية للعديد من التساؤلات التي تم طرحها.

نشأت الديهي اخبار التوك شو الاختيار 2 الإخوان الإرهابية

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